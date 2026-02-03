中信銀行全台151台ATM 2月11日至13日提供限量新鈔提領

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

農曆新年將至，中信銀行為滿足民眾提領新鈔需求，今年2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM將提供限量新鈔提款服務，並推出「中信ATM 好運馬上來」新春加碼活動。今年2月14日至2月22日，民眾於中信銀行ATM完成指定跨行交易1筆，即可參加「交易即時抽」，有機會抽中10,000點OPENPOINT及三星指定旗艦手機、平板、耳機、手錶等多項好禮。

今年適逢中國信託成立60周年，為回饋客戶長期支持，除了春節9天的抽獎活動外，中信銀行也祭出「歡慶60周年加碼活動」，今年6月30日前每月7日、11日、22日使用中信銀行ATM完成指定交易，當天即抽出6名10,000點OPENPOINT幸運得主。

今年3月14日中國信託60歲生日當天，更將加碼抽出14名10,000點OPENPOINT得主，與中國信託一同慶生。同時，與中信銀行聯名的日本高人氣角色「反應過激的貓」，也將於即日起現身全台中信銀行分行及7-ELEVEN門市中信銀行ATM的畫面中，陪伴大家過年領錢抽大獎。

年關將至，中信銀行提供更即時、貼心的金融服務，也提醒民眾留意交易安全，ATM除「提款」與「轉帳」功能外，不能解除分期付款或退款，若有任何疑慮或接獲偽冒本公司名義之情況，請撥打警政署165反詐騙專線或中信銀行客服專線洽詢。

