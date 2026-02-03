小股東檢舉中工75億不動產交易未實價登錄 證期局：證交所將調查

中工小股東黃文泰在2日向金管會證期局和證交所具名檢舉，強調中工對外宣稱其「中工雲宇宙AI園區」有75億的銷售案，卻查無實價登錄資料，要求公權力介入調查，以維護股東權益與資訊即時揭露秩序。對此證期局副局長黃厚銘今日代表期局回應，該案將交由證交所進行調查。

中工在2023年10月12日曾於公開資訊觀測站資料，宣布與鴻海集團子公司鴻運科簽署「中工雲宇宙AI園區」房屋及車位預購意向書，交易金額為75億元，鴻運科也在同日發布公告。而中工董事長周志明日前接受媒體訪問時，提及75億的銷售金額對中工金流將相當有貢獻。

不過，相關發言引起小股東的質疑，並向主管機關提出檢舉，檢舉內容主要在於該交易若未完成正式簽署，不應直接將意向書對外表述為已完成銷售，這種作法可能會造成一般投資人對交易完成度的誤判，但即使交易已具拘束力契約，也應該依法作重訊的揭露，因此提出檢舉。