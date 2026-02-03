元大儲蓄銀行與菲律賓退休署重啟合作 深化東協跨境版圖

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
元大儲蓄銀行(菲律賓)與菲律賓退休署於2月2日舉行簽約儀式。業者／提供
元大儲蓄銀行(菲律賓)與菲律賓退休署於2月2日舉行簽約儀式。業者／提供

元大金控（2885）旗下子公司元大儲蓄銀行菲律賓）宣布正式與菲律賓退休署（PRA）重啟合作，完成簽署協議備忘錄。此次重啟合作不僅代表元大儲蓄銀行（菲律賓）再度回歸菲律賓「特別居住退休簽證」（SRRV）指定銀行的行列，更象徵元大儲蓄銀行（菲律賓）進一步深化在東協市場的跨境版圖。

作為 PRA 官方指定銀行可針對申請「特別居住退休簽證」（SRRV）的國際客戶，提供專屬的保證金存款帳戶與金融服務，協助有意在菲律賓退休或投資之人士申請特別居住退休簽證所需的銀行證明。

元大儲蓄銀行（菲律賓）表示，元大深耕菲律賓市場多年，深知國際客戶在異地安置資產的痛點。此次重啟與 PRA 的合作，將結合元大在台灣及亞太區的品牌信用，為客戶提供更安全、高效的保證金存款帳戶與後續金融服務。其核心重點主要有以下4點：

PRA官方指定銀行：

元大儲蓄銀行（菲律賓）正式列入 PRA 指定銀行名單，可辦理外籍申請人開立PRA美元存款帳戶及存入簽證所需保證金（依計畫為3萬至5萬美元不等），並出具外籍申請人獲取 PRA 簽證核可所需要的存款證明。

資金靈活配置：

客戶存放於元大儲蓄銀行（菲律賓）的保證金，除了享有穩定的存款利息外，未來若客戶經PRA核准將保證金轉入房地產投資，元大儲蓄銀行（菲律賓）亦可提供後續的金流管理服務。

跨境金融整合：

透過與母公司台灣元大商業銀行的資源對接，客戶可主動在台灣端先提出聯繫需求，再由菲律賓端提供開戶及相關金融服務，實現「台菲兩地、一站服務」的便利性。

專屬台商與華人服務：

憑藉元大金控在亞洲的布局，元大儲蓄銀行（菲律賓）提供具備中文、英文、台語、塔加祿語等多語服務窗口，協助台灣及亞洲客戶在辦理金融服務過程中因語言障礙產生的溝通問題。

元大儲蓄銀行（菲律賓）為元大銀行百分之百持有的子公司，總部設於馬尼拉。元大儲蓄銀行（菲律賓）自 2015 年進入當地市場後，積極拓展在地與海外客戶業務。憑藉穩健的經營風格與母公司的強大後援，致力於為台商、在地企業及國際人士提供專業的金融解決方案。

