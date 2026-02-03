全球市場變化多端 雙動能動態多元資產配置展現優勢

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
全球市場示意圖。圖／AI生成
近期高盛集團發布2026年美國經濟展望報告預測，預估美國2026年全年GDP成長率將達到2.8%，高於市場普遍預期的2%，另外世界銀行發布最新報告顯示，美國2026年的GDP增速，由之前預測的1.6%上調至2.2%。美國就業市場維持低招聘、低裁員、低勞動參與，私部門呈現穩健，失業率大幅上升機率偏低。

通膨方面仍逐步放緩，近期公布的2025年12月CPI與核心CPI皆低於市場預期，整體而言，美國基本面穩健，且聯準會自2025年12月到2026年4月的購債計畫，將為股市、債市及其他風險資產提供良好流動性。兆豐雙動能組合基金經理人鄭宛諭建議，投資人應該在樂觀中維持謹慎，並持續檢視未來三個月CPI數據，做好攻守兼備的配置。

鄭宛諭表示，雖然持續看好未來市場，但是市場仍然伴隨著風險，風險來自於地緣政治，導致各國今年可能貿易下修，以及各國實施移民管控，加上結構性失業等，一般投資人可以透過專業團隊操作的基金，做好投資組合配置，也可以運用定時定額方式投資，較能因應市場變化，掌握未來機會。以兆豐雙動能組合基金為例，該基金於2025年11月3號成立，成立以來採分批布局進場方式，緩步布局，就像定期定額投資一樣，有分散成本優勢；另外研究發現，貴金屬相關企業供需不平衡，市場評估預期未來仍有降息循環機會，加上美國聯邦貿易委員會（FTC）近期放寬生技業併購審查等，所以基金透過多元資產配置相關 ETF，利用ETF多元分散布局，有效掌握市場脈動。

鄭宛諭強調，市場總是機會與風險並存，近期全球金融市場籠罩在不確定氛圍中，受歐洲關稅議題反覆及部分企業財報表現不如預期影響，加上市場迎來大型科技股財報密集公布，並適逢聯準會（FOMC）會議，以歷史經驗來看，全球股市多為震盪走勢。兆豐雙動能組合基金，運用雙動能投資策略，並以ETF作為主要投資工具；優先判斷市場情境，形成適合的多元資產配置策略，再精選具有強勢上漲趨勢的優質標的做為投資組合。

兆豐投信研究團隊指出，選擇ETF做投資的優勢，在於流動性較高、透明度高、成本較低及風險分散等特性，近年來已成為全球投資市場最受關注的資產工具之一。目前全球掛牌的ETF多達數千檔，涵蓋股票、債券與另類資產，雖然提供投資人多元化的投資選擇，但是龐大的ETF市場也帶來選擇與配置上的挑戰，投資人若要自行篩選與調整，不僅需花費大量時間研究，還要面對快速變化的市場環境；所以透過專業團隊操作的組合基金，較能兼顧效率與風險管理。兆豐雙動能組合基金是一檔力求在波動市場中兼顧「效率投資」與「攻守平衡」，是投資人布局全球資產的省時選擇。

