年終獎金如何有效運用？元大人壽：掌握「三分法」、定期保單健檢

歲末年終，上班族最期待領到年終獎金，究竟這筆獎金該如何有效運用，成為關心的話題，元大人壽建議，可運用三分法，分別是用於必要支出、理財投資、犒賞自己，金額配置則可視獎金豐厚程度彈性調整；尤其理財投資方面，針對保障面可運用保單健檢盤點風險缺口，並購入新保單補足保障，聰明運用保險商品放大價值，兼顧財務健康與生活品質。

在年終獎金三分法的運用上，首先須預留大筆必要支出，如春節期間各項開銷，或子女年後開學學費等；其次在投資配置上，可將保險商品納入多元資產的一環，發揮保障與資產累積功能。以頗受民眾青睞的利率變動型商品為例，「元大人壽元傳鑫美元利率變動型終身壽險」以主流貨幣美元計價，提供3年或6年期繳費選擇，可彈性運用年終獎金進行規劃，以強化家庭財務防護網、加值傳承效益。

此外，兼顧保障與投資雙重功能的投資型保單也是一項好工具，以元大人壽「元元致富」系列投資型保險商品為例，可選擇連結委由元大投信專業團隊代操的「財富雙享」投資帳戶，不僅享有專業經理人的操盤優勢，在資金運用上，透過其撥回機制的設計，適合有定期資金運用需求的民眾。

若無現金流需求，亦可選擇累積型帳戶不撥回，透過再投資效果追求資產長期增長潛力。該系列也有多檔元大人壽嚴選的共同基金可供自主選擇、靈活配置，具有多元資產、布局全球的特性。最後一小部分獎金則可用來犒賞自己，無論是旅遊、美食、購物或是個人進修，都是很棒的自我投資方案。

在犒賞自己的同時，歲末年終也是重新檢視保單的好時機，保單健檢的第一步是｢盤點手邊既有的舊保單｣。元大人壽建議，可定期檢視保障內容是否符合現階段需求，尤其當人生進入不同階段或財務收支發生變化時，更應重新審視；接下來須分析保障缺口，確認保額是否足夠，以及保障範圍是否有不足的地方。

第二步則是｢更新個人資訊與新購保單｣。元大人壽提醒，搬家、換電話一定要通知保險公司更新聯絡資訊，家庭成員新增或工作、收入改變也要調整保單資料，如更換受益人或變更職業類別等，最後依據檢視結果，調整保障範圍及額度、補足風險缺口，可選擇聯繫專屬的保險業務員或至壽險公司官方網站蒐集保單資訊，選擇合適的保障方案，讓保障更周全。

元大人壽提醒，定期進行保單健檢，就像身體健康檢查一樣重要，可固定於歲末、年初或人生階段改變時進行檢視，若不知如何著手，可洽詢專屬保險業務員或諮詢元大人壽客服，以確保保障與人生階段同步，並健全財務防護網，讓保險發揮最大效益。