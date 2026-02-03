快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

搶攻日本市場 台新Pay+開通「PayPay」…最高回饋上看20.8%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
搶攻日本市場！台新Pay+正式開通PayPay 410萬店家輕鬆付款、最高回饋上看20.8%。圖／台新銀行提供
搶攻日本市場！台新Pay+正式開通PayPay 410萬店家輕鬆付款、最高回饋上看20.8%。圖／台新銀行提供

台新Pay+於今日開通日本PayPay支付服務，民眾赴日旅遊時，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場等多達上百萬家PayPay特約商店，皆可輕鬆掃碼付款。歡慶服務上線，活動期間消費最高可享20.8%回饋，從藥妝掃貨、電器採購到日常消費，台新Pay+可以成為民眾遊日的支付利器。

台新Pay+繼2025年7月24日首波開通南韓支付場域後，此次攜手日本PayPay，成為國內首家同時直接與日、韓當地業者合作，並以兼營電子支付機構身分開通實體店家跨境支付服務的銀行。台灣用戶可於超商、百貨、藥妝等日本必逛通路，開啟Richart Life APP，使用台新Pay+掃碼付款，並同時支援「帳戶扣款」與「信用卡綁定」，採即時扣款機制，消費金額清楚透明，無須擔心匯率波動，輕鬆告別現金找零與外幣兌換的不便。

台新銀行並攜手PayPay商家推出期間限定高回饋方案。即日起至2026年6月30日，於日本PayPay特約商店使用台新Pay+消費，綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等日本熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家最高7%折扣，整體回饋最高上看20.8%，加上海外交易免1.5%手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

台新Pay+透過與TBCASoft的HIVEX®跨境支付平台整合開通日本PayPay，象徵台新銀行深化「台新銀行｜Richart」品牌升級，將金融服務無縫延伸至旅遊與生活場景，打造更直覺、安心且高效的跨境支付體驗，實現「一個APP、旅遊暢行」的數位金融新日常。

台新 日本 消費 數位金融

延伸閱讀

民調樂觀 高市考慮「自衛隊入憲」 非核3原則也可能修改

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日本眾院大選 分析：高市效法安倍無懼中國拚長期執政

發球砸中妹子！日排男神西田有志「神級魚躍」土下座道歉 網笑瘋：超絲滑

相關新聞

年終獎金如何有效運用？元大人壽：掌握「三分法」、定期保單健檢

歲末年終，上班族最期待領到年終獎金，究竟這筆獎金該如何有效運用，成為關心的話題，元大人壽建議，可運用三分法，分別是用於必...

瑞銀：前3季黃金目標價6200美元 美期中選舉後下修

全球金價近日在大漲後出現激烈震盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆（YifanHu）...

搶攻日本市場 台新Pay+開通「PayPay」…最高回饋上看20.8%

台新Pay+於今日開通日本PayPay支付服務，民眾赴日旅遊時，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場等多達上百萬家PayPa...

電支前進日本+1！全盈+PAY 跨境日本支付上線了

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨...

比特幣遭強制平倉25.6億美元 風險情緒拖累加密貨幣

根據數據提供商 CoinGlass資料，比特幣投資人最近幾天被迫平倉金額高達25.6億美元。隨著包括股市與貴金屬在內的其...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。