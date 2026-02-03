瑞銀：前3季黃金目標價6200美元 美期中選舉後下修

快訊

中央社／ 台北3日電

全球金價近日在大漲後出現激烈震盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆（YifanHu）今天指出，支撐金價的因素未改變，加上地緣政治波動與美元貶值，因此仍看好黃金，預測今年前3季目標價為每盎司6200美元，待美國期中選舉後，年底下修至5900美元。

瑞銀今天舉行2026年度全球展望及亞洲前景經濟與投資展望媒體簡報會。

瑞銀集團台灣區負責人、瑞士銀行在台負責人蘇韋毓（Henry Su）會中提到，今年投資將聚焦3大重點，首先，面對地緣政治及經貿衝突，未來10年與過去10年將會非常不一樣，因此懷舊並非是一個投資策略，例如俄烏戰爭後歐洲增加國防支出，若仍維持過去眼光，可能就不會想到要投資歐洲的國防產業。

蘇韋毓表示，其次，儘管未來5年人工智慧（AI）相關投資仍會維持每年25%的成長率，但機會將由硬體製造轉向其他產業，真正能夠將投資變現、在應用面達到紅利的公司，會受到市場青睞；第三，當市場狂歡時仍須多元布局，不應只把眼光放在美國7大科技巨頭及台積電，而是要觀察是否有其他投資機會。

胡一帆表示，今年市場相較去年會更加動盪，股市方面，瑞銀看好今年全球市場表現，包括看好美國與中國的科技股亦或歐洲市場，建議可採多元化布局。她也形容，今年股市仍然離不開AI，尤其代理型AI將引領下一輪投資成長，預估全球AI資本支出規模今年上看5730億美元，2030年將逾1.3兆美元。

胡一帆提到，債券部分雖然不如股票亮眼，但仍可關注高評級、投資級債券，以及長天期債券、新興市場債等；另類資產方面，對沖基金及私募股權基金（PE基金）也是配置方向。

至於黃金後市展望，胡一帆表示，目前對於黃金需求的4大支撐因素均未改變，包括全球央行黃金儲備、黃金ETF等金融交易、實體黃金、金銀首飾需求，加上地緣政治波動性、美元貶值，因此仍然繼續看好黃金作為分散風險的資產，而金價近期大幅調整，可將其視為逢低布局的好時機。

她透露，近2年客戶逐年提高另類資產配置比重，也適度配置黃金，占比落在5%左右。根據瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預測，今年前3季度黃金目標價為每盎司6200美元，預計美國中期選舉後，2026年底金價將回落至5900美元。

此外，對於美國總統川普提名聯準會前官員華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場出現動盪，胡一帆分析，這是因為華許昔以縮表著稱，市場擔憂流動性受影響，不過目前聯準會仍以鴿派居多，後續是否降息仍須觀察市場走勢，以及華許偏鷹派的立場是否將隨形勢變化。

胡一帆說明，瑞銀預測今年聯準會將有2次降息機會，時間點落在第2季至下半年間，這將增加美元下行壓力，預估今年美元對大部分貨幣仍呈貶值，而6月通膨見頂，美國GDP上升亦可能超乎預期，成長幅度從2.1%調升至2.6%。

新興市場 瑞銀集團 金價

