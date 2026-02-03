美元恐再跌一年 瑞銀點名今年看好澳幣與歐元

美元指數去年下跌超過10%，瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆今天表示，預期美國今年仍將有兩次降息機會，這將使得美元在今年對大部分主要貨幣還是會繼續貶值。

瑞銀今日舉行2026經濟與投資年度展望媒體簡報會；對於美國總統川普提名的新任聯準會主席人選華許，胡一帆表示，華許在歷史上以縮表著稱，因此他的出線，造成市場有一點小小的擔心，害怕會影響到市場流動性；但她認為，聯準會後續是否縮表或降息，主要是根據市場走勢，「個人是很難做出完全的決定」。

胡一帆說，就現在聯準會總體而言，她覺得還是鴿派居多，華許偏鷹派的立場也是要隨著形勢變化而變化；「今年我們判斷還是有兩次的降息，第一季度降息的可能性比較小，我們覺得會在二季度有一至兩次降息」。

降息一方面會補充市場的流動性，另一方面也會給美元造成下行壓力，美元指數去年已貶值超過10%，但胡一帆預期，今年美元對大部分貨幣還是會貶值，理由是降息周期不只有這兩次，美國後續還是會持續降息，原因是通膨並沒有那麼困擾美國的市場；預期年底通膨會降到2%的水準，這是支持瑞銀認為聯準會仍將持續降息的主因。

總結來說，降息會削弱美元的利率優勢，實質利率下降令美元承壓，瑞銀預料2026年度美元將跑輸大部分貨幣，最看好的是澳幣和歐元。