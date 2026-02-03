快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

美元恐再跌一年 瑞銀點名今年看好澳幣與歐元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆。圖/仝澤蓉攝影
瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆。圖/仝澤蓉攝影

美元指數去年下跌超過10%，瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆今天表示，預期美國今年仍將有兩次降息機會，這將使得美元在今年對大部分主要貨幣還是會繼續貶值。

瑞銀今日舉行2026經濟與投資年度展望媒體簡報會；對於美國總統川普提名的新任聯準會主席人選華許，胡一帆表示，華許在歷史上以縮表著稱，因此他的出線，造成市場有一點小小的擔心，害怕會影響到市場流動性；但她認為，聯準會後續是否縮表或降息，主要是根據市場走勢，「個人是很難做出完全的決定」。

胡一帆說，就現在聯準會總體而言，她覺得還是鴿派居多，華許偏鷹派的立場也是要隨著形勢變化而變化；「今年我們判斷還是有兩次的降息，第一季度降息的可能性比較小，我們覺得會在二季度有一至兩次降息」。

降息一方面會補充市場的流動性，另一方面也會給美元造成下行壓力，美元指數去年已貶值超過10%，但胡一帆預期，今年美元對大部分貨幣還是會貶值，理由是降息周期不只有這兩次，美國後續還是會持續降息，原因是通膨並沒有那麼困擾美國的市場；預期年底通膨會降到2%的水準，這是支持瑞銀認為聯準會仍將持續降息的主因。

總結來說，降息會削弱美元的利率優勢，實質利率下降令美元承壓，瑞銀預料2026年度美元將跑輸大部分貨幣，最看好的是澳幣和歐元。

降息 市場 聯準會

延伸閱讀

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

製造業景氣擴張 華許提名續發酵、美元連二日勁揚

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

Fed準主席長期批評資產負債表過度膨脹 縮表計畫牽動市場神經

相關新聞

電支前進日本+1！全盈+PAY 跨境日本支付上線了

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨...

比特幣遭強制平倉25.6億美元 風險情緒拖累加密貨幣

根據數據提供商 CoinGlass資料，比特幣投資人最近幾天被迫平倉金額高達25.6億美元。隨著包括股市與貴金屬在內的其...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。