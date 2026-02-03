快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

冒名賣屋、假買方層出不窮 履約保證築起安全防線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近年房產詐欺手法翻新，冒名賣屋、假買方誘導匯款頻傳。安新建經指出，高額交易已成詐騙鎖定目標，透過履約保證進行身分查驗與價金控管，為交易安全把關。（圖:信義房屋提供）
近年房產詐欺手法翻新，冒名賣屋、假買方誘導匯款頻傳。安新建經指出，高額交易已成詐騙鎖定目標，透過履約保證進行身分查驗與價金控管，為交易安全把關。（圖:信義房屋提供）

房產交易因金額龐大成為詐騙集團鎖定的重點目標，近年冒名賣屋、假買方誘導匯款等不動產交易詐欺案件層出不窮、手法不斷翻新。安新建經指出，許多受害案件並非發生在明顯異常的交易，而是因缺乏制度化的身分驗證與價金控管機制，導致買賣雙方在不知情下誤入陷阱，建議消費者透過能彌補上述缺漏的履約保證，作為房產交易安全防線。

安新建經分享，實務案例中曾有詐騙集團假冒長期旅居海外的屋主身分，對外委託出售不動產，並以「急售」為由要求買方儘速支付頭期款，買方將款項直接匯入對方指定帳戶，事後才發現賣方並非真正所有權人，資金也早已遭轉走，衍生重大財務損失。

以此案例來看，若交易過程中能有履約保證機制把控，第一時間即能發揮防堵效果。安新建經表示，履約保證機制之所以能成為交易安全防線的關鍵有二：包括交易啟動前的身分查驗，以及交易價金控管兩大機制。首先，在交易啟動前，即會查驗買賣雙方身分證明文件，並比對地政產權資料，確認簽約人是否為合法所有權人或具處分權限者；若涉及繼承、法人或代理出售案件，亦會加強文件查核，提前攔阻高風險交易。

此外，履約保證機制在買賣雙方交易過程中，扮演交易價金控管的角色，買方款項會先進入第三方帳戶代管，在產權過戶完成前，金額不會提前撥付予賣方，能避免出現「人對了、錢卻不見」的風險。

安新建經強調，履約保證不僅是代管價金，更是透過制度化流程，於交易各節點為買賣雙方把關，降低房產詐欺發生機率。面對詐騙手法持續演變，安新建經建議，民眾進行不動產交易時，應將履約保證視為基本配備，才能在高額交易中真正守住財產安全。

詐騙集團 金控 詐欺

延伸閱讀

都更同意門檻過了嗎？ 雙北合作「自動核算」不用再搞老半天了

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

影／立院報到郭國文再搶頭香 洪孟楷：新會期修法讓詐騙集團消失

憂大埔張藥房翻版 徐世榮：修住宅法剝奪極小面積所有權人權益

相關新聞

電支前進日本+1！全盈+PAY 跨境日本支付上線了

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨...

比特幣遭強制平倉25.6億美元 風險情緒拖累加密貨幣

根據數據提供商 CoinGlass資料，比特幣投資人最近幾天被迫平倉金額高達25.6億美元。隨著包括股市與貴金屬在內的其...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。