防堵人頭戶 4情況金融機構可先凍結外籍人士帳戶

中央社／ 台北3日電

為強化防詐，內政部警政署發現，部分外籍人士離台後，帳戶被當作人頭戶狀況嚴重。金管會表示，已跨部會達成共識，若外籍人士符合聘僱期滿離境、終止僱傭契約離境、行蹤不明或因非法入境工作遭查處收容等4種情況，金融機構可暫時凍結其帳戶，此項機制已在今年1月正式上路。

金管會官員說明，現行金融機構皆已介接移民署系統，以掌握外籍人士離境狀態。由於內政部警政署發現外籍人士帳戶在本人離台後，被用作人頭戶的現象非常嚴重，相關單位已召開會議並就帳戶管理問題形成共識。

金管會指出，如果外籍人士符合聘僱期滿離境、終止僱傭契約離境、行蹤不明或因非法入境工作遭查處收容等4情況時，移民署會把資料提供給金融機構進行客戶身分比對。若確認外籍人士為客戶後，金融機構會先暫時把帳戶「凍結」，帳戶凍結後，就不能提領與匯款到此帳戶中。

不過，考量到外籍人士離台後，可能仍有財政部的退稅款或勞動部的補助費用待領取。金管會表示，跨部會協商後，相關單位已研議配套措施，例如改用開立現金支票的方式，透過仲介公司轉交給已離境的外籍人士。

官員解釋，金融機構僅是暫時凍結帳戶，不是直接註銷帳戶，主要考量部分外籍人士僅是暫時離境，未來若返回台灣，個人可到金融機構申請解凍帳戶。

金管會 移民 內政部

