快訊

明立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌 好運財運恐跑光光

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

搶攻日本市場！台新 Pay+正式開通「PayPay」最高回饋上看20.8%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新Pay+正式開通「PayPay」，最高回饋上看20.8%。台新銀行／提供
台新Pay+正式開通「PayPay」，最高回饋上看20.8%。台新銀行／提供

台新Pay+於3日正式開通日本PayPay支付服務，民眾赴日旅遊時，無論在超商、百貨、藥妝或電器賣場等多達上百萬家PayPay特約商店，皆可輕鬆掃碼付款。歡慶服務上線，活動期間消費最高可享20.8%回饋，從藥妝掃貨、電器採購到日常消費，台新Pay+都是遊日不可或缺的支付利器。

台新Pay+繼2025年7月24日首波開通韓國支付場域後再傳捷報，此次攜手日本PayPay，成為國內首家同時直接與日、韓當地業者合作，並以兼營電子支付機構身分開通實體店家跨境支付服務的銀行。臺灣用戶可於超商、百貨、藥妝等日本必逛通路，開啟Richart Life APP，使用台新Pay+掃碼付款，並同時支援「帳戶扣款」與「信用卡綁定」，採即時扣款機制，消費金額清楚透明，無須擔心匯率波動，輕鬆告別現金找零與外幣兌換的不便。

為慶祝台新Pay+開通日本PayPay服務，台新銀行攜手PayPay商家推出期間限定高回饋方案。即日起至2026年6月30日，於日本PayPay特約商店使用台新Pay+消費，綁定Richart卡並搭配「Pay著刷」權益，可享3.8%台新Point（信用卡）回饋；再結合Bic Camera等日本熱門通路提供的最高10%免稅優惠與店家最高7%折扣，整體回饋最高上看20.8%，加上海外交易免1.5%手續費，讓旅遊消費更省、更有感。

台新Pay+透過與TBCASoft的HIVEX®跨境支付平台整合開通日本PayPay，象徵台新銀行持續深化「台新銀行｜Richart」品牌升級，將金融服務無縫延伸至旅遊與生活場景，打造更直覺、安心且高效的跨境支付體驗，實現「一個APP、旅遊暢行」的數位金融新日常。

台新 日本 消費

延伸閱讀

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

侵占浪浪火化募資款531萬爽玩日本猛消費 毛孩的彩虹天堂負責人起訴

日本這些服務太誇張！外國旅客訝異3件事「店員再忙也不亂」

高市早苗自民黨將大勝？ 他指3大變數若沒發生 台日關係有望更上層樓

相關新聞

電支前進日本+1！全盈+PAY 跨境日本支付上線了

台灣電子支付業者積極搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵。全盈支付宣布旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨...

比特幣遭強制平倉25.6億美元 風險情緒拖累加密貨幣

根據數據提供商 CoinGlass資料，比特幣投資人最近幾天被迫平倉金額高達25.6億美元。隨著包括股市與貴金屬在內的其...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。