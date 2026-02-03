快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

買美股過好年！凱基證券推iPhone 17 Pro等好禮月月抽

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券即日起推出「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」活動，鼓勵投資人春節期間持續參與美股市場。凱基證券／提供
凱基證券即日起推出「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」活動，鼓勵投資人春節期間持續參與美股市場。凱基證券／提供

農曆春節即將到來，雖然台股封關後進入長達11天休市，惟國際金融市場仍正常交易，看準投資人在春節期間對海外資產配置的需求，凱基證券即日起推出「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」活動，鼓勵投資人在春節期間持續關注並參與美股市場，金馬年開春即掌握全球投資機會。

凱基證券指出，依歷史經驗，二月到三月為美股企業密集公布前一季財報與全年營運展望的關鍵時期，同時也是第一季重要經濟數據發布高峰，市場資訊密集、波動度提升，往往孕育結構性投資機會。凱基證券特別於春節前夕推出本次優惠活動，協助投資人於春節期間掌握全球趨勢不間斷，輕鬆參與美股行情，為新的一年提前布局。

凱基證券「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」免登錄且不限新舊戶，活動期間內，投資人每累積美股成交金額達3,000美元，即可獲得1張抽獎券；若綁定凱基銀行交割帳戶，抽獎機會再翻倍，獎項包含最新款iPhone 17 Pro、iPad、Apple Watch、AirPod Pro3等，提供投資人額外驚喜回饋，活動好禮月月抽，期間如新開台股與複委託帳戶，登錄再送300元即享券，交易美股再享手續費優惠價，若有計畫利用年終獎金聰明投資，將有機會創造更多價值。

金馬年投資美股市場，搭配凱基證券「隨身e策略」APP，即可透過市場領先的「即時美股」功能，掌握美股盤中即時報價及快速更新，並提供流暢的操作介面及多元海外投資標的，協助投資人於春節期間掌握全球市場脈動，提升交易效率。更多「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」優惠活動詳情，請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://kgis.tw/8myrun

凱基證 美股

延伸閱讀

嘉市「粉紅超馬」小紅包萌翻亮相 黃敏惠春節發送日期公布

TDK財測報喜股價大漲 11% 受惠 iPhone零組件需求強勁和日圓走貶

防春節急診室壅塞衛福部加倍獎勵提高開診率 醫師看法分歧

蘋果傳研發「貝殼」折疊機

相關新聞

比特幣遭強制平倉25.6億美元 風險情緒拖累加密貨幣

根據數據提供商 CoinGlass資料，比特幣投資人最近幾天被迫平倉金額高達25.6億美元。隨著包括股市與貴金屬在內的其...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

玉山金攜六師公會快樂捐血

為鼓勵全民一同響應捐血，以支援醫療用血供應無虞，玉山金控與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。