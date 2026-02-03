比特幣遭強制平倉25.6億美元 風險情緒拖累加密貨幣
根據數據提供商 CoinGlass資料，比特幣投資人最近幾天被迫平倉金額高達25.6億美元。隨著包括股市與貴金屬在內的其他風險資產出現拋售，加密貨幣市場跟著大幅下挫。
無論是比特幣的空頭或多頭部位，此次平倉規模都遠低於此前紀錄。美國總統川普宣布對中國加徵新關稅時，加密貨幣市場曾出現高達190億美元的強制平倉。但分析師表示，這一波新的連鎖平倉仍顯示加密市場對「避險情緒」的高度敏感。
儘管比特幣本身就以高度波動著稱，但近期加密貨幣還受到更多壓力，包括市場對AI交易前景的新一輪擔憂，以及川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會主席後，引發的貴金屬拋售潮。
數位市場數據供應商Kaiko資深研究分析師麥卡錫（Adam McCarthy）表示：「過去幾個月我們看到的情況，可能是投資人正在退後一步，重新評估他們的風險框架，以及在這個市場中該如何操作。」
比特幣在10月10日至11日間一度跌至10萬4782.88美元，此前幾天才剛創下超過12萬6000美元的歷史新高。
比特幣至今仍未重返上述高點，最新報價約為7萬8396 美元，1月31日單日跌幅超過6%。Bitfinex分析師在今天的研究報告中指出，週末市場流動性偏低，也加劇了價格的下跌走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言