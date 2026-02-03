2026最有價值數位紅包 堆疊祝福傳承子女理財

今年證券業讓華人春節迎來全新數位紅包革命，永豐金證券宣布，透過社交軟體贈送股票投資金的「股票禮品卡」，全新上線「自組」功能，彈性擴充贈送股票金面額，打破現有5種面額限制，實現全面客製化，更符合國人紅包吉利數字需求。在過去十年台股開紅盤機率八成背景下，數位紅包送出股票投資金，更有話題性。

股票禮品卡透過自組功能，現可贈送像是3,600元、6,600元等面額，每位贈送者以身分證字號為限，上限25萬元，這樣的數位方式降低年節排隊換新鈔的需求。同時，也提供家長另一種教育孩子的選擇：行為經濟學的「心理帳戶」效應，堆疊祝福傳承子女理財第一堂課。

根據永豐金證券存股平台豐存股計算，台股市值型的國民ETF過去五年年化報酬率達雙位數，顯示透過時間複利放大紅包價值的計畫具高度可行性。試算若父母自孩子出生後，每年準備約5萬元協助投入市值型ETF，以年化報酬率10%試算，孩子20歲時約可累積315萬元、25歲時有望達541萬元。

學齡前與國小生，則可透過與全家便利超商合作福袋之「股票禮品卡-開運刮刮卡」體驗領獎樂趣，建立初步投資觀。家長可以趁過年，帶著孩子開箱福袋，利用開運刮刮卡刮中的88元、888元、1,699元、2,499元，或保底8元投資金，與新戶加碼100元，手把手教導孩子什麼是「存股」與「複利」。股票禮品卡幫助理財向下扎根，也讓超商變身全台最有溫度「數位理財教室」。

股票禮品卡提供全新「多筆序號合併」功能，送禮者在網站完成購買後，點選上方欄位的禮品卡匣，自由勾選不同面額的股票禮品卡，一鍵合併，就能生成專屬「組合序號」創造吉利數字紅包。

此外，提供貼心資產守護機制，專款專用在台股定期定額扣款。為確保理財教育跨出穩健的第一步，股票禮品卡兌換標的高規格嚴選自「豐存股」平台上283檔台股。確保孩子在風險相對可控且無冷門股干擾的環境下，理解長期存股的複利效應。此外，面額於豐存股平台兌換後採「圈存制」，從源頭徹底杜絕初學者因不熟悉市場規則可能面臨的違約交割風險，讓父母能安心放手，讓孩子在安全的金融環境中實戰學習。