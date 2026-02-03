獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
人頭戶太多 金管會召跨部會議決定外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結。 圖／本報資料照片
人頭戶太多 金管會召跨部會議決定外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結。 圖／本報資料照片

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會議，會中已作成決議，倘若外籍移工有聘顧期限屆滿或終止僱傭契約離境、行方不明，或違法入境工作而遭查處收容這四種情況之下，會先由金融機構凍結其帳戶。

知情人士表示，這是由於外籍移工所衍生的人頭戶，已占最近新增加人頭戶數比重超過7成，這使金管會必須再出手來處理「源頭」；由於外籍移工可能會再入境工作，直接關戶將造成移工極大不便，因此先以「凍結」方式來處理。

至於移工離境之前，倘若尚有政府補助款或是資方尚未發放完成的薪水，或是財政部的退稅，就會用現在財政部用開立支票來處理退稅的方式，也會由資方開立支票，再由仲介公司轉交給外勞來提領。

消息人士也指出，內政部移民署資料庫已涵括期滿離境、行方不明 及查處收容等資訊，接下來為讓銀行業者能有效率判讀，金管會已責成聯徵中心邀集內政部移民署、勞動部、銀行公會及信合社聯合社共同提出供銀行搜集資訊的資料庫欄位，把上述資料建檔，以利金融機構進行相關帳戶控管，同時也要求銀行公會研議，外籍移工存款帳戶契約是否要再增補相關規定，例如，倘若離境，必須同意銀行先行將其帳戶凍結。

除此之外，消息人士指出，勞動部也將要求督導人力仲介公司，告知未來若有期滿離境、行方不明或查處收容情形，銀行將凍結其帳戶，並請人力仲介公司於外籍移工期滿離境前，儘量提醒與協助移工結清帳戶。若外籍移工重新獲聘僱或其他合法事由而再度入境，即可向銀行或郵局申請恢復帳戶使用。

