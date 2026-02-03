快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

外資匯出 台幣爆量貶1.22角

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台幣示意圖。 聯合報系資料照
台幣示意圖。 聯合報系資料照

外資大幅匯出之下，新台幣兌美元昨（2）日爆量重貶，盤中接連貶破31.5元、31.6元整數關卡，最低一度觸及31.673元、重貶2.05角，儘管出口商進場拋匯，但終場仍以31.59元作收，貶值1.22角，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.525億美元大量，創近九個月最大量。

美國總統川普上周宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席，引發金融市場劇烈震盪，台股昨日開低走低，終場下跌439點，收31,624點。在外資大舉匯出之下，新台幣單日重貶1.22角，創今年1月23日以來新低價，為連續三個交易日貶值，累計已貶值2.7角。

匯銀人士分析，外資昨日大幅賣超台股約480億元，合計兩天賣超近千億元，受到外資大幅匯出買美元影響，新台幣兌美元最低來到31.673元，為相對低點，出口商積極拋售美元，形成外資匯出與出口商拋匯相互抗衡，直到下午3時外資買完美元後，買盤縮手，出口商則持續拋匯，使得匯價貶幅收斂，最終收在31.59元。

亞洲主要貨幣昨日也全面走弱，根據央行統計，截至昨日下午4時為止，美元指數單日反彈0.75%，韓元則重挫1.25%，為單日最弱亞幣，日圓也貶值0.72%，貶幅居次，星元貶值0.43%、新台幣貶值0.39%，人民幣則小幅貶值0.05%。

針對華許獲川普提名為新任聯準會主席接班人，匯銀人士分析，市場普遍認為華許的政策立場偏向「鷹中帶鴿」，可能傾向贊成縮表、緩降息。至於對美元指數的影響，由於華許最終能否貫徹川普所希望的降息政策，目前仍有不確定性，研判影響性尚未完全發酵。

展望後市，匯銀普遍認為，短期觀察重點仍在於台股動態，外資近兩日已賣超近千億元，須觀察外資匯出態勢是否結束，另外，美國本周也將公布非農就業數據，皆可能牽動新台幣走勢，目前對於新台幣匯價仍維持在31至31.8元的區間看法。

新台幣 外資

延伸閱讀

川普揚言提高關稅 首爾：韓美就關稅議題取得進展

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

川普要大翻修甘迺迪中心 擬暫停表演活動約兩年

美國欠698億元聯合國快破產！川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

相關新聞

外資匯出 台幣爆量貶1.22角

在外資大幅匯出之下，新台幣兌美元昨（2）日爆量重貶，盤中接連貶破31.5元、31.6元整數關卡，最低一度觸及31.673...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

玉山金攜六師公會快樂捐血

為鼓勵全民一同響應捐血，以支援醫療用血供應無虞，玉山金控與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。