外資匯出 台幣爆量貶1.22角

在外資大幅匯出之下，新台幣兌美元昨（2）日爆量重貶，盤中接連貶破31.5元、31.6元整數關卡，最低一度觸及31.673元、重貶2.05角，儘管出口商進場拋匯，但終場仍以31.59元作收，貶值1.22角，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.525億美元大量，創近九個月最大量。

美國總統川普上周宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席，引發金融市場劇烈震盪，台股昨日開低走低，終場下跌439點，收31,624點。在外資大舉匯出之下，新台幣單日重貶1.22角，創今年1月23日以來新低價，為連續三個交易日貶值，累計已貶值2.7角。

匯銀人士分析，外資昨日大幅賣超台股約480億元，合計兩天賣超近千億元，受到外資大幅匯出買美元影響，新台幣兌美元最低來到31.673元，為相對低點，出口商積極拋售美元，形成外資匯出與出口商拋匯相互抗衡，直到下午3時外資買完美元後，買盤縮手，出口商則持續拋匯，使得匯價貶幅收斂，最終收在31.59元。

亞洲主要貨幣昨日也全面走弱，根據央行統計，截至昨日下午4時為止，美元指數單日反彈0.75%，韓元則重挫1.25%，為單日最弱亞幣，日圓也貶值0.72%，貶幅居次，星元貶值0.43%、新台幣貶值0.39%，人民幣則小幅貶值0.05%。

針對華許獲川普提名為新任聯準會主席接班人，匯銀人士分析，市場普遍認為華許的政策立場偏向「鷹中帶鴿」，可能傾向贊成縮表、緩降息。至於對美元指數的影響，由於華許最終能否貫徹川普所希望的降息政策，目前仍有不確定性，研判影響性尚未完全發酵。

展望後市，匯銀普遍認為，短期觀察重點仍在於台股動態，外資近兩日已賣超近千億元，須觀察外資匯出態勢是否結束，另外，美國本周也將公布非農就業數據，皆可能牽動新台幣走勢，目前對於新台幣匯價仍維持在31至31.8元的區間看法。