金價近日重挫 臺銀：清洗浮額 長期趨勢看好

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
臺銀貴金屬部經理楊天立2日表示，此波黃金和其他貴金屬修正屬意料之中，金價從去年10月28日起漲，漲幅達44%，最後「噴出式上漲」，大幅清洗短線浮額合理，但長期趨勢仍看好。 路透
金價近日重挫，臺銀貴金屬部經理楊天立昨（2）日表示，此波黃金和其他貴金屬修正屬意料之中，金價從去年10月28日起漲，漲幅達44%，最後「噴出式上漲」，大幅清洗短線浮額合理，但長期趨勢仍看好。上周五下跌後慢慢進入支撐帶，一般預期，會在短期內觸底，甚至超額清洗。

楊天立受訪表示，金價上周五單日震盪11%，若從上周四起算超過15%，短線浮額太多，大幅清洗很合理。今年地緣政治演變從區域之間進展到美國內政挑戰，未來不穩定性更高，美國總統川普面對期中選舉會如何出招也是市場觀察，加上新任聯準會主席屬於鷹派或鴿派市場尚無法確定。

他分析，金價從去年10月上漲到今年1月，期間累積漲幅回檔50%至61.8%，應該都是合理範圍，上周五下跌後慢慢進入支撐帶，預期會在很短期內接觸低點，甚至有超額清洗狀況，之後花一、兩個月整理，趨勢上應會回到上升趨勢。

展望今年金價，楊天立指出，很多外資機構把高價預測拉到6,000美元甚至6,600美元以上，但隨地緣政治、川普政策變化，建議投資人「當有行情噴出時，千萬不要追高」。

外資匯出 台幣爆量貶1.22角

在外資大幅匯出之下，新台幣兌美元昨（2）日爆量重貶，盤中接連貶破31.5元、31.6元整數關卡，最低一度觸及31.673...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

玉山金攜六師公會快樂捐血

為鼓勵全民一同響應捐血，以支援醫療用血供應無虞，玉山金控與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯...

