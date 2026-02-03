財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠國家。賴清德總統表示，他了解目前中小微企業還需要協助之處，政府提出930億元出口供應鏈支持方案，提供資金貸款與信保等措施，協助企業因應經營挑戰、推動數位化及研發轉型等。

國發會公布去年12月景氣對策信號升至38分並亮出紅燈，顯示台灣景氣在AI需求帶動下持續升溫，經濟動能強勁，不過也提醒仍需注意三項風險：美國貿易政策未明、各國貨幣政策分歧導致金融市場波動，以及中國大陸產能外溢可能引發更多貿易摩擦。整體景氣向好，但外部不確定性不可忽視。

面對美國關稅對傳統產業及中小企業帶來的衝擊，政府提前部署，財政部推出「金融支持措施」，並責成輸出入銀行負責執行，透過「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」雙軌並進，即時協助企業降低營運成本、分散貿易風險，發揮穩定經濟與出口動能、促進產業均衡發展。

貿易融資利息減碼方面，自去年8月7日開辦至今年1月31日止，已完成受理5,906件，累計受理融資金額達4,638.47億元，累計受理利息減收達29.27億元，實質協助3,591家廠商。其中，中小企業受理金額25.24億元，占整體86%。依產業別觀察利息減收前五名分別為批發業（21.59%）、金屬製品製造業（18.93%）、機械設備製造業（10.95%）、塑膠製品製造業（6.62%）及基本金屬製造業（5.22%）。

「貿易融資利息減碼」除由輸出入銀行直接承辦外，亦攜手簽約28家承貸公民營銀行全面推動，透過該等銀行3,100個營運據點就近對授信戶提供服務，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者，均可申請。一般企業可享年利率減碼1%，每家廠商最高減收100萬元；中小企業則可減碼1.5%，每家廠商最高減收120萬元。

財政部同步推動「輸出保險費用減免」，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響廠商，提供徵信費與保險費最低一折優惠。截至1月31日止，已協助647家廠商，費用減免件數7,063件、金額達0.61億元。