美元利變保單利率衝4.35%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來幾個月就業加速惡化，否則在5月鮑爾卸任主席前，利率很可能維持在目前水準。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，目前已有七家壽險公司將宣告利率拉高至「天花板」4.35%，低檔則維持4.25%，2月份宣告利率維持不變，短期呈現「休兵」態勢。

從各家壽險公司2026年2月公告來看，宣告利率大多按兵不動，美元商品部分，凱基人壽、元大人壽近期皆有推出新商品，拉高宣告利率至4.35%；台灣人壽指出，該公司美元保障型商品未調整，最高宣告利率仍為4.35%。會視市場需求，決定是否推出新商品。加上新光人壽、遠雄人壽、合庫人壽與友邦人壽，共七家壽險公司美元保單最高宣告利率達4.35%。

宏泰人壽去年底推出「美事傳富美元利率變動型終身壽險」，使得該公司美元保單最高宣告利率達4.3%；全球人壽指出，第一季將持續推出新的利變壽險商品，目前美元利變保單最高宣告利率為4.3%。

另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽（2867）與安聯人壽等，最高宣告利率維持在4.3%；富邦人壽、第一金人壽、安達人壽則維持4.25%。並無再進一步上調，顯示業者對利率環境變化的態度轉為觀望。

新台幣保單部分，2月宣告利率大多未調整，包含台灣人壽、遠雄人壽、合庫人壽、凱基人壽、全球人壽、南山人壽、元大人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%；宏泰人壽最高宣告利率2.73%；新光人壽2.72%。

據統計，2025年利變型保單全年銷售達3,231億元，較2024年年增5.5%，連續二年維持正成長。壽險業者分析，美國聯準會今年仍預期再次宣布降息，可望助攻利變險銷售，且利變險對於CSM （合約服務邊際）的累積也有實質幫助，今年將延續過往動能，銷售有望保持成長態勢。

台灣人 聯準會 美國

相關新聞

外資匯出 台幣爆量貶1.22角

在外資大幅匯出之下，新台幣兌美元昨（2）日爆量重貶，盤中接連貶破31.5元、31.6元整數關卡，最低一度觸及31.673...

財政部金融支持 挺企業出口

1月16日台美關稅談判達成協議，關稅調降為15%且不疊加原「最惠國待遇」稅率，同時台灣取得全球首個美國232條款關稅優惠...

獨／人頭戶太多！金管會跨部會決議 外籍移工若離境銀行帳戶將先凍結

外籍移工所產生的人頭戶太多，金管會再出手。據知情人士指出，金管會已在2025年12月召集內政部、勞動部、財政部舉行跨部會...

美元利變保單利率衝4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，儘管市場把他解讀成相對鷹派人選，但除非未來...

臺銀：2026年放款量有望成長

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15...

玉山金攜六師公會快樂捐血

為鼓勵全民一同響應捐血，以支援醫療用血供應無虞，玉山金控與中華民國會計師、醫師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國律師聯...

