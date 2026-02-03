快訊

臺銀：2026年放款量有望成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

臺銀日前公布去年稅前盈餘327億元再創新高。臺銀總經理吳佳曉昨（2）日表示，去年傳產業較辛苦，但年初台美關稅達成稅率15%不疊加，對傳產業非常有助益，相信歷練去年谷底後今年有機會翻身，再加上AI和半導體，今年景氣應會比去年更好。放款量有機會成長，房貸量則稍保守。

臺銀昨日舉行「墨香迎春賀新年」活動，邀請書法名師揮毫寫春聯，致贈民眾。吳佳曉會後受訪表示，去年K型經濟明顯，半導體或AI相關產業非常好，傳產業在K型下方，但今年有機會谷底翻身。展望今年存放款業務，他指出，臺銀存款5.3兆、放款3.5兆，去年放款量成長約2,000億，今年在幾個重大投資刺激之下加上傳統產業有機會谷底翻升，因此放款量有機會成長。

至於房市，吳佳曉表示，去年成交量萎縮，房價有幾個破盤價出來，臺銀去年承作房貸成長約1,300億元，其中超過九成為無自用住宅和首購民眾，今年會秉持此政策協助首次購屋民眾。

傳產 半導體 台美關稅

