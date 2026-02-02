壽險避險降了、錢卻不能用？金管會背後盤算曝光

2026年壽險業匯率會計新制上路，讓業者年省約900億元避險成本。市場質疑，這筆「省下來的錢」若直接計入資本，猶如讓大股東免掏錢增資，就能讓接軌TIS時，資本「瞬間」變得非常漂亮。

金管會設計又繁又雜的配套措施，核心訊息很清楚：避險下降，風險不會消失；省下來的錢，也不能取代股東責任。

金管會想要鎖住四個監理風險。第一，避險降了，曝險一定要付出代價。未避險曝險擴大，就必須同步提高外價金提存，避免業者以降低避險換取短期成本優勢，卻將風險留給未來。

第二，省成本，不等於「生」資本。因降避險、省下的錢，只能留在特別盈餘公積，禁止彌補虧損、禁止分配，僅能在極嚴條件下轉列資本，避免會計調整變相美化資本。

第三，好年冬、歹年冬，一律要提存。不論景氣好壞，提存規定一致，防止景氣反轉、獲利下滑時，業者鬆手準備。

第四，省下的錢，不能取代股東出錢。若提存不足，仍須以現金增資補齊，且計入資本比例受限，確保資本不足時，最終責任仍回到大股東。

壽險圈解讀，這套制度用一連串看似繁複的規則，實際是封死策略套利空間。在新制下，業者可以選擇少避險、降成本，但不能省掉的，是風險的代價與股東的資本責任。