壽險避險降了、錢卻不能用？金管會背後盤算曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2026年壽險業匯率會計新制上路，讓業者年省約900億元避險成本。市場質疑，這筆「省下來的錢」若直接計入資本，猶如讓大股東免掏錢增資，就能讓接軌TIS時，資本「瞬間」變得非常漂亮。

金管會設計又繁又雜的配套措施，核心訊息很清楚：避險下降，風險不會消失；省下來的錢，也不能取代股東責任。

金管會想要鎖住四個監理風險。第一，避險降了，曝險一定要付出代價。未避險曝險擴大，就必須同步提高外價金提存，避免業者以降低避險換取短期成本優勢，卻將風險留給未來。

第二，省成本，不等於「生」資本。因降避險、省下的錢，只能留在特別盈餘公積，禁止彌補虧損、禁止分配，僅能在極嚴條件下轉列資本，避免會計調整變相美化資本。

第三，好年冬、歹年冬，一律要提存。不論景氣好壞，提存規定一致，防止景氣反轉、獲利下滑時，業者鬆手準備。

第四，省下的錢，不能取代股東出錢。若提存不足，仍須以現金增資補齊，且計入資本比例受限，確保資本不足時，最終責任仍回到大股東。

壽險圈解讀，這套制度用一連串看似繁複的規則，實際是封死策略套利空間。在新制下，業者可以選擇少避險、降成本，但不能省掉的，是風險的代價與股東的資本責任。

股東 壽險業 金管會 匯率

相關新聞

LINE Pay Money更新 增設持居留證國民驗證選項

電子支付服務LINE Pay Money去年12月開通後，有用戶發現，註冊流程的國籍欄位設計存在問題。LINE Pay ...

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

LINE Pay（7722）推動「數位共融 地方共好」永續專案，積極開拓非都會區商圈導入行動支付，2025年攜手苗栗大湖...

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過，午盤過後央行進場調節，最後收在31.59...

國泰世華攜手博楓、富盛投顧 全台獨家引進橡樹資本資產擔保收益方案

隨著全球銀行監管法規日趨嚴謹，傳統銀行對特定放款領域的承作轉為保守，市場因此出現高達數兆美元的融資缺口。這項結構性轉變，...

集保結算所與國際投票平台Proxymity合作 提供跨國投票直通處理服務

為擴大服務範圍，臺灣集中保管結算所與全球國際投票平台Proxymity公司合作，自2026年2月2日起，提供其外資客戶利...

農曆年換新鈔 台銀下周一起160家分行全面開放兌換

農曆佳節將至，因應民眾換新鈔需求，台灣銀行總經理吳佳曉指出，台銀將從下周一至周五，全省160家分行都會開放民眾臨櫃或AT...

