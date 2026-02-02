壽險省避險錢 看得到吃不到？金管會祭三道關卡要鎖資本了

壽險業避險比率下降，年省約900億元避險成本，但在金管會新制下，這筆錢卻是「看得到、吃不到」。金管會透過高基準估算、分桶提存與嚴格認列三道關卡，限制省下的避險錢計入資本，資本體質較弱、淨曝險部位大的壽險業者承壓最大。

關鍵在於，省下的避險錢難以轉化為自有資本，等於少了一塊吸收風險的緩衝；且不論景氣好壞，一律須依規提列準備金，當景氣反轉、獲利下滑時，壓力同步放大，進一步推升增資需求。

利多方面，大量提存至外匯價格變動準備金（外價金）與特別盈餘公積，有助強化財務韌性；且特別盈餘公積認列到母金控後，即便子壽險不上繳，仍可擴大負債比空間，增加母金控舉債配息空間。

金管會拍板，自2026年起，壽險業長期持有海外債券的匯率變動影響不再按月全額認列，而依剩餘年限逐年攤銷，此舉可讓業者年省約900億元避險成本。

為避免匯率會計調整淪為變相美化資本，金管會上周五拍板配套措施，監理核心聚焦三件事：「省下來的錢怎麼算、怎麼放、如何計入資本」。

一是「怎麼算」：以近五年（2021~2025年）共60個月，每月底避險比率最高水位為基準，計算實際省下的避險成本，避免低估提列金額。

二是「怎麼放」：金管會將相關金額拆為「四桶金」。其中，P、Q為外匯價格變動準備金，X、Y為特別盈餘公積。

P是有匯兌利益時，自獲利提存至外價金；Q則是在降低避險後，因未避險曝險擴大，需從獲利固定提存至外價金。

X為稅後盈餘提撥的特別盈餘公積；Y則是因避險下降、省下的避險成本，必須轉列特別盈餘公積。

金管會監理上，P、X屬正常獲利提存，可全額認列資本；Q、Y則直接連動避險比率與風險上升，被納入最嚴格監理框架。

最關鍵的是，省下的避險錢（Y）僅能留在特別盈餘公積，禁止彌補虧損或分配股利，只能轉列股本，等於先被「鎖」起來。

三是「如何計入資本」：這決定TIS 15年過渡期間的增資壓力。若可計入資本，業者可加速償還借入資本、快速達到125%法定水位；若難認列，則省下的避險成本反成提存壓力。

依規劃，省的避險錢（Y）須在業者已提列「超高」水位金額（如淨曝險額5%或20%）後才可計入，且最多僅能計入一半。

若業者大幅降低避險，裸露曝險額增加，金管會也要求同步提高外價金固定提存（Q），達標後，最多才能將兩成計入TIS借還款。

換言之，金管會要求業者得「提多、提足」，但「能用的卻很少」，也是與現況，可全額計入自有資本，最大的差異。

值得注意的是，這套鎖住資本的制度僅適用15年TIS過渡期，期滿後，原先不列入資本的部分可重新計入，業者「渡劫成功」後將恢復完整資本運用彈性。