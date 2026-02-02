快訊

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

LINE Pay Money更新 增設持居留證國民驗證選項

中央社／ 台北2日電
電子支付服務LINE Pay Money去年12月開通後，有用戶發現，註冊流程的國籍欄位設計存在問題。圖／LINE Pay提供
電子支付服務LINE Pay Money去年12月開通後，有用戶發現，註冊流程的國籍欄位設計存在問題。圖／LINE Pay提供

電子支付服務LINE Pay Money去年12月開通後，有用戶發現，註冊流程的國籍欄位設計存在問題。LINE Pay Money今天對中央社記者表示，當初設計申請流程未注意到採居留證驗證時，仍需有本國籍選項的需求，經用戶反映後，已即刻完成更新並顯示為Taiwan, R.O.C.。

依照「國籍法」，中華民國無戶籍國民為依法具有中華民國國籍的國民，因未曾或尚未在台設立戶籍，而不具國民身分證，所持證件為台灣地區居留證，因此所謂的居留證持證人並非均為外國籍。

近期有用戶反映，LINE Pay Money原先以居留證註冊帳號時，國籍欄僅外國國籍可選，持居留證的「中華民國無戶籍國民」，並無適當國籍選項可點選，導致無從註冊帳號。

該名用戶測試時，發現LINE Pay Money服務於「國籍」欄位新增一選項為「Taiwan, Province of China」（中國台灣省），試圖解決持居留證的無戶籍國民註冊帳號問題。然而，此選項並非中華民國法律體系中的國籍或身分分類用語，反而使無戶籍國民陷入必須填寫不實或錯誤身分資訊，才能完成金融服務註冊的困境，因而呼籲業者改善。

LINE Pay LINE 電子支付

延伸閱讀

韓團「CXM」演唱會太熱門 詐團祭假網拍手法售票...他險遭騙17萬元

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

方向盤新增實體滾輪！2026年式美規A5 Sedan、Q5售價調漲上市

台灣燈會瑪利歐小提燈超搶手 不用旅遊也能領攻略曝光

相關新聞

LINE Pay Money更新 增設持居留證國民驗證選項

電子支付服務LINE Pay Money去年12月開通後，有用戶發現，註冊流程的國籍欄位設計存在問題。LINE Pay ...

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

LINE Pay（7722）推動「數位共融 地方共好」永續專案，積極開拓非都會區商圈導入行動支付，2025年攜手苗栗大湖...

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過，午盤過後央行進場調節，最後收在31.59...

國泰世華攜手博楓、富盛投顧 全台獨家引進橡樹資本資產擔保收益方案

隨著全球銀行監管法規日趨嚴謹，傳統銀行對特定放款領域的承作轉為保守，市場因此出現高達數兆美元的融資缺口。這項結構性轉變，...

集保結算所與國際投票平台Proxymity合作 提供跨國投票直通處理服務

為擴大服務範圍，臺灣集中保管結算所與全球國際投票平台Proxymity公司合作，自2026年2月2日起，提供其外資客戶利...

農曆年換新鈔 台銀下周一起160家分行全面開放兌換

農曆佳節將至，因應民眾換新鈔需求，台灣銀行總經理吳佳曉指出，台銀將從下周一至周五，全省160家分行都會開放民眾臨櫃或AT...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。