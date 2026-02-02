引導企業參與 地方創生納入ESG評鑑指標

國發會為了引導企業參與地方創生，與金融監督管理委員會及台灣證券交易所合作，將地方創生納入「115年度ESG評鑑」，即日起，上市櫃公司可透過具體行動支持地方創生發展，同時響應ESG。

「地方創生」是以人為本，結合新創觀念，由地方青年觀察家鄉發展課題，主動提出解決對策，並運用政府部門提供的資源協助完成行動方案，希望達到帶動地方復興，並吸引更多青年留鄉、返鄉實現想法等目的。

國發會今天透過新聞稿指出，已與金融監督管理委員會及台灣證券交易所合作將地方創生範例納入「115年度ESG評鑑」，是地方創生政策的重大突破。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥指出，地方創生的內涵符合ESG精神，只是過往ESG評鑑指標沒有地方創生，導致企業投入地方創生時，略有疑慮，經過與金管會協調，做出重大突破，「115年度ESG評鑑」眾多指標中，有2指標明確納入地方創生，並寫入範例，大大增加企業投入地方創生的誘因。

如ESG社會面的S-3評鑑指標，便以南部地區為範例，指出當天災重創時，深耕在地的創生團隊與支持企業隨即啟動災後重建專案，儘管創生團隊自身據點受損，仍迅速與企業資源對接，優先維持偏鄉長輩送餐服務，並轉化為公部門體系外的物資中轉節點，守護弱勢族群。此外，企業也投入經費協助偏鄉學校修繕，協助學校快速復學，災後更持續推動防災研討會及防災宣導課程，建立具備韌性的在地支持網絡。

另外，在ESG治理面G-32評鑑指標中，以擁有百年歷史的糖業文化場域為範例，在企業協助下，轉型為地方原創基地，提供青年農民返鄉養殖或耕作，並將旗下超商與加油站化身為社區互助據點，作為社區長者照護及兒童課後輔導基地。

國發會表示，目前已有企業將地方創生納入年度ESG戰略，主動與地方團隊合作推動專案，系統性盤點在地產業於通路與營運上的挑戰，並提供經營管理及行銷培力課程，累計輔導時數達數百小時。

由於地方創生態樣多元，為了讓企業參考更多作法，選擇最適合自己的方式，國發會鼓勵企業參考「地方創生資訊共享平台」展現的案例地圖，參照範例模式，投入偏鄉教育、扶植在地產業與建設韌性社區等行動，以具體行動支持地方創生發展，深化在地連結，實踐永續共好。