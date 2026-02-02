快訊

袁惟仁腦中風臥床多年病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關

華航旗下華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

富邦金盤後鉅額驚見300張漲停價 仙人指路問鼎100元大關？

引導企業參與 地方創生納入ESG評鑑指標

中央社／ 台北2日電

國發會為了引導企業參與地方創生，與金融監督管理委員會及台灣證券交易所合作，將地方創生納入「115年度ESG評鑑」，即日起，上市櫃公司可透過具體行動支持地方創生發展，同時響應ESG。

「地方創生」是以人為本，結合新創觀念，由地方青年觀察家鄉發展課題，主動提出解決對策，並運用政府部門提供的資源協助完成行動方案，希望達到帶動地方復興，並吸引更多青年留鄉、返鄉實現想法等目的。

國發會今天透過新聞稿指出，已與金融監督管理委員會及台灣證券交易所合作將地方創生範例納入「115年度ESG評鑑」，是地方創生政策的重大突破。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥指出，地方創生的內涵符合ESG精神，只是過往ESG評鑑指標沒有地方創生，導致企業投入地方創生時，略有疑慮，經過與金管會協調，做出重大突破，「115年度ESG評鑑」眾多指標中，有2指標明確納入地方創生，並寫入範例，大大增加企業投入地方創生的誘因。

如ESG社會面的S-3評鑑指標，便以南部地區為範例，指出當天災重創時，深耕在地的創生團隊與支持企業隨即啟動災後重建專案，儘管創生團隊自身據點受損，仍迅速與企業資源對接，優先維持偏鄉長輩送餐服務，並轉化為公部門體系外的物資中轉節點，守護弱勢族群。此外，企業也投入經費協助偏鄉學校修繕，協助學校快速復學，災後更持續推動防災研討會及防災宣導課程，建立具備韌性的在地支持網絡。

另外，在ESG治理面G-32評鑑指標中，以擁有百年歷史的糖業文化場域為範例，在企業協助下，轉型為地方原創基地，提供青年農民返鄉養殖或耕作，並將旗下超商與加油站化身為社區互助據點，作為社區長者照護及兒童課後輔導基地。

國發會表示，目前已有企業將地方創生納入年度ESG戰略，主動與地方團隊合作推動專案，系統性盤點在地產業於通路與營運上的挑戰，並提供經營管理及行銷培力課程，累計輔導時數達數百小時。

由於地方創生態樣多元，為了讓企業參考更多作法，選擇最適合自己的方式，國發會鼓勵企業參考「地方創生資訊共享平台」展現的案例地圖，參照範例模式，投入偏鄉教育、扶植在地產業與建設韌性社區等行動，以具體行動支持地方創生發展，深化在地連結，實踐永續共好。

ESG 國發會 偏鄉教育 金管會 偏鄉學校 永續

延伸閱讀

康和證券主辦 久舜營造2月3日上櫃掛牌

全球人壽深化 ESG 實踐 《埃及之王：法老》展現文化永續影響力

台灣ETF再創新里程碑 實現普惠金融新局

證交所與合作夥伴攜手 共創台灣ETF生態系成功

相關新聞

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

LINE Pay（7722）推動「數位共融 地方共好」永續專案，積極開拓非都會區商圈導入行動支付，2025年攜手苗栗大湖...

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過，午盤過後央行進場調節，最後收在31.59...

國泰世華攜手博楓、富盛投顧 全台獨家引進橡樹資本資產擔保收益方案

隨著全球銀行監管法規日趨嚴謹，傳統銀行對特定放款領域的承作轉為保守，市場因此出現高達數兆美元的融資缺口。這項結構性轉變，...

集保結算所與國際投票平台Proxymity合作 提供跨國投票直通處理服務

為擴大服務範圍，臺灣集中保管結算所與全球國際投票平台Proxymity公司合作，自2026年2月2日起，提供其外資客戶利...

農曆年換新鈔 台銀下周一起160家分行全面開放兌換

農曆佳節將至，因應民眾換新鈔需求，台灣銀行總經理吳佳曉指出，台銀將從下周一至周五，全省160家分行都會開放民眾臨櫃或AT...

永豐銀行推「馬年四寶」 換匯優利定存搶年終財商機

馬躍新春開鴻運，永豐銀行表示，2026年推出「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。