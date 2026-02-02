快訊

富邦金盤後鉅額驚見300張漲停價 仙人指路問鼎100元大關？

具俊曄心痛發聲 喊話大S「下次相見就能永遠在一起」

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

墨香迎春 臺銀新春揮毫活動連兩天總行登場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺灣銀行舉辦「墨香迎春賀新年」活動，臺銀總經理吳佳曉(前排左4)、臺灣金控總經理施瑪莉(前排右2)及多位高階主管與書法家一起合影。臺銀／提供
臺灣銀行舉辦「墨香迎春賀新年」活動，臺銀總經理吳佳曉(前排左4)、臺灣金控總經理施瑪莉(前排右2)及多位高階主管與書法家一起合影。臺銀／提供

迎接農曆年新春，臺灣銀行於2月2日至3日在總行營業大廳舉辦「墨香迎春賀新年」揮毫贈春聯活動，透過書法藝術結合年節文化，與民眾一同辭舊迎新，營造濃厚年節氣氛。活動由該行總經理吳佳曉，偕同書法名家薛平南、連勝彥、楊旭堂及連瑞芬聯袂主持開筆儀式，書寫寓意吉祥的「金馬旺臺銀」，象徵新的一年馬到成功、福運齊聚，為活動揭開序幕，筆墨之間蘊含祝福與期許，展現傳統書藝的深厚底蘊，獲得現場民眾掌聲。

吳佳曉表示，回顧2025年，全球金融面臨多項挑戰，包含國際政經局勢變化與市場不確定性升高，臺灣銀行在全體同仁的齊心努力下，仍能穩健經營、持續成長，2025年自結稅前盈餘達327.23億元，再創新高，展現公股銀行應有的韌性與責任。展望新的一年，將持續深化數位轉型、精進營運效能並落實永續發展理念，提供更優質、貼近民眾需求的金融服務，陪伴客戶與社會共同成長。

臺銀揮毫活動邀請多位書法名家分場次現場創作，風格各具特色，讓民眾能近距離欣賞書法藝術之美。由書法名家張松蓮領銜女書法家與書畫藝術家接力登場，為總行古蹟營業大廳增添濃厚人文氣息。此外，臺銀今年特別將吉祥物BUBI融入春聯用紙設計，搭配書法名家現場揮毫，讓傳統書藝結合活潑意象，為民眾獻上兼具文化底蘊與年節趣味的獨特春聯。每一張春聯皆蘊含筆墨溫度與滿滿祝福，深受民眾喜愛。

臺灣銀行表示，透過新春揮毫活動，不僅傳遞新年祝福，更希望以具文化溫度的方式，深化與民眾的情感連結，讓金融服務走入生活、貼近人心。值此馬年到來之際，臺銀誠摯祝福全民新春愉快、平安順心、喜氣奔騰過好年。

書法家 臺灣銀行 藝術家

延伸閱讀

三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

百年日式古蹟台中出張所宿泊所 將辦捐發票贈春聯活動

揮毫贈春聯民眾大排長龍索取 台中市議長寫下「馬」字

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

相關新聞

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過，午盤過後央行進場調節，最後收在31.59...

農曆年換新鈔 台銀下周一起160家分行全面開放兌換

農曆佳節將至，因應民眾換新鈔需求，台灣銀行總經理吳佳曉指出，台銀將從下周一至周五，全省160家分行都會開放民眾臨櫃或AT...

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

LINE Pay（7722）推動「數位共融 地方共好」永續專案，積極開拓非都會區商圈導入行動支付，2025年攜手苗栗大湖...

國泰世華攜手博楓、富盛投顧 全台獨家引進橡樹資本資產擔保收益方案

隨著全球銀行監管法規日趨嚴謹，傳統銀行對特定放款領域的承作轉為保守，市場因此出現高達數兆美元的融資缺口。這項結構性轉變，...

集保結算所與國際投票平台Proxymity合作 提供跨國投票直通處理服務

為擴大服務範圍，臺灣集中保管結算所與全球國際投票平台Proxymity公司合作，自2026年2月2日起，提供其外資客戶利...

永豐銀行推「馬年四寶」 換匯優利定存搶年終財商機

馬躍新春開鴻運，永豐銀行表示，2026年推出「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。