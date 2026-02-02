LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

LINE Pay（7722）推動「數位共融 地方共好」永續專案，積極開拓非都會區商圈導入行動支付，2025年攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付與行銷工具，在12月1日到今年3月底大湖草莓季展現成果，成功將LINE Pay導入逾百家草莓園，滲透率破95%，數位支付帶動交易意願提高，統計自去年12月1日到近期，與過去草莓季相比，交易額年增加15倍、來客量10倍，加上發優惠券補助，帶動客單價年增43%。

LINE Pay表示，「數位共融 地方共好」永續專案首度針對現金交易普及的觀光農園及農特產品推出輔導計劃，以「數位能力建構、行銷活動推廣」雙軌並進，將理念轉為具體行動，協助地方農園建立長期數位經營能力。LINE Pay資深副總經理張希雯也表示，為了推動地方農家可以落實在地應用，LINE Pay在當地招募推廣與業務人才，要能服務當地店家以及與當地縣市政府單位接軌，但不少年輕人「北漂」，在南投、花蓮、台東都苦於找不到人才。LINE Pay的這項計畫會長期持續經營下去，希望當地的年輕人可以在家鄉工作。

LINE Pay調查，截至去年8月底，苗栗大湖地區草莓業者仍有近五成僅提供現金交易，部分農園座落於山坡和丘陵中，金融機構分行與ATM據點分散，經常出現遊客採果後現金不足的情況。為協助農園導入便利快速的無現金交易服務，改善消費者支付痛點，LINE Pay於2025年8月在苗栗大湖農會舉辦「數位行銷工作坊」，第一線教學LINE Pay數位行銷工具使用方式，吸引逾60家草莓園業者參與，多家農園更於工作坊結束後立即申請成為LINE Pay合作商店，提供消費者便利支付方式，也在LINE Pay行銷平台上體驗自主化行銷工具的便利。

增進農園業者對行動支付與數位行銷工具了解的同時，LINE Pay也於草莓產季投注行銷資源與宣傳，透過優惠券和好康地圖幫助，帶動遊客能夠找到促銷或支付方便的商家。大湖鄉公所看好，導入行動支付與數位行銷，未來在草莓採果季節後，將來還有其他的景點可以跟進，讓鄉村行成果得以提升。

為了積極推動非城市商圈在地應用落地，LINE Pay在苗栗當地聘用員工長期駐點，LINE Pay苗栗業務推廣專員張先生自家就開草莓園，他在台中念完大學、當兵後回家裡，積極鼓勵家中草莓園導入行動支付相關服務。他坦言，過去果園只收現金，就會遇到採果的客人錢不夠，摘了草莓但只能買一半，或附近沒有ATM提款，要開車五分鐘以上才有提款機，遇上旺季塞車，客人就不回來了。這些都是常發生的狀況，他跟哥哥都認為該導入行動支付、數位行銷，將傳統果園轉為數位化服務。

他說，平日在LINE Pay工作，協助當地草莓園導入支付，假日就在家幫忙農事。哥哥和他原本都打算在外地工作，但透過LINE Pay在當地招募使他找到正職工作，幫助在地的草莓園同業一起導入支付，加上遊客也逐步增加，因此兄弟現在都一起回家幫忙家業，