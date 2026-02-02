快訊

央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過央行進場調節，最後收在31.59元，貶值幅度縮小到1.22角。圖／本報資料照片

新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過，午盤過後央行進場調節，最後收在31.59元，貶值幅度縮小到1.22角。成交量則擴大到21.03億美元。

匯銀人士指出，台股大跌，外資出現匯出力道，一方面台股即將春節休市，另一方面，一月漲幅不小，引發獲利了結賣壓出爐，新台幣匯率也因此開盤貶值方向明確，直到午盤之前，市場幾乎少見新台幣買盤。

此外，川普提名華許擔任下屆聯準會主席的市場反應餘波蕩漾，匯銀主管分析，投資人重新評估美國貨幣政策前景，因為華許被認為偏鷹派立場，所以市場擔憂未來聯準會降息幅度跟節奏都將放緩，國際美元逐步轉強。也影響新台幣走勢欲振乏力。

尤其上周新台幣升值氣勢明顯，匯銀主管指出，本就預期本周央行會適度進場，避免匯價單一方向過強。加上上周美國才剛公布最新一期的匯率操縱國名單，台灣不意外被列入觀察名單，因此央行不會讓匯價升值太快，以免落人口舌。

但短線上，新台幣走勢仍看台股後市及國際美元變動而定，央行最多擔任穩盤角色，預估年前將在31.5元區間遊走，應不致有太大幅度波動。

新台幣 台股 央行 台幣匯率 匯銀 聯準會

臺銀總座：傳產今年有機會谷底翻身 新青安利率不補貼仍具吸引力

臺灣銀行2025年稅前盈餘327億元，創歷史新高。臺銀總經理吳佳曉2日表示，去年K型經濟非常明顯，半導體或AI相關產業非...

迎新春討彩頭 中國信託證券「錢母在手 紅盤常有」邀民眾接好運

農曆新年將至，許多人開始為新的一年祈求好運與順遂。為迎接新春好兆頭，中國信託證券推出「錢母在手 紅盤常有」活動，特別前往...

兆豐銀行上線TISA服務 最低1千元就可參與全球投資

為協助國人建立長期投資觀念，兆豐銀行2月正式上線「台灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savin...

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

LINE Pay（7722）推動「數位共融 地方共好」永續專案，積極開拓非都會區商圈導入行動支付，2025年攜手苗栗大湖...

國泰世華攜手博楓、富盛投顧 全台獨家引進橡樹資本資產擔保收益方案

隨著全球銀行監管法規日趨嚴謹，傳統銀行對特定放款領域的承作轉為保守，市場因此出現高達數兆美元的融資缺口。這項結構性轉變，...

