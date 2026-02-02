央行進場！新台幣貶幅收斂 收31.59元、貶值1.22角

新台幣兌美元匯率今日在台股重挫，美元轉強兩大因素加持下，一度貶值超過兩角，不過，午盤過後央行進場調節，最後收在31.59元，貶值幅度縮小到1.22角。成交量則擴大到21.03億美元。

匯銀人士指出，台股大跌，外資出現匯出力道，一方面台股即將春節休市，另一方面，一月漲幅不小，引發獲利了結賣壓出爐，新台幣匯率也因此開盤貶值方向明確，直到午盤之前，市場幾乎少見新台幣買盤。

此外，川普提名華許擔任下屆聯準會主席的市場反應餘波蕩漾，匯銀主管分析，投資人重新評估美國貨幣政策前景，因為華許被認為偏鷹派立場，所以市場擔憂未來聯準會降息幅度跟節奏都將放緩，國際美元逐步轉強。也影響新台幣走勢欲振乏力。

尤其上周新台幣升值氣勢明顯，匯銀主管指出，本就預期本周央行會適度進場，避免匯價單一方向過強。加上上周美國才剛公布最新一期的匯率操縱國名單，台灣不意外被列入觀察名單，因此央行不會讓匯價升值太快，以免落人口舌。

但短線上，新台幣走勢仍看台股後市及國際美元變動而定，央行最多擔任穩盤角色，預估年前將在31.5元區間遊走，應不致有太大幅度波動。