集保結算所與國際投票平台Proxymity合作 提供跨國投票直通處理服務

為擴大服務範圍，臺灣集中保管結算所與全球國際投票平台Proxymity公司合作，自2026年2月2日起，提供其外資客戶利用集保結算所跨國投票直通處理服務(Straight Through Process, STP)進行股東會投票，俾利外資股東跨國投票參與我國股東會。

集保結算所董事長林丙輝表示，配合金管會公司治理藍圖政策，集保結算所於2014年及2019年分別與全球主要國際投票平台Broadridge公司及ISS公司合作，今年更成功與Proxymity公司建立夥伴關係。該項服務上線，將進一步深化對發行公司及機構投資人的服務，提供外資股東更即時便捷的投票管道，透過與Proxymity公司及保管銀行三方合作，提高國內公司的股東會出席率，進而有助於公司重大議案及營運發展的推動。

林丙輝表示，集保結算所跨國投票直通處理STP系統上線以來，外資股東投票筆數逐年成長，2025年外資股東透過集保結算所STP完成電子投票達130,000筆，共約1,420億股，電子投票比率高達97.38%，期待透過與Proxymity公司合作，持續提升我國公司治理與國際接軌程度，同時更加強化對外資股東權益的保障，進而促進外資積極參與我國資本市場。

Proxymity公司共同創辦人暨執行長Dean Little表示，其數位投票平台正是為解決跨國投票的複雜性而設計，這次與集保結算所合作，讓使用Proxymity投票平台的國際機構投資人，能充分行使股東權利，參與臺灣發行公司的股東會，並提供高度透明度、即時與可靠的跨國投票體驗。