農曆年換新鈔 台銀下周一起160家分行全面開放兌換

農曆佳節將至，因應民眾換新鈔需求，台灣銀行總經理吳佳曉指出，台銀將從下周一至周五，全省160家分行都會開放民眾臨櫃或ATM兌換，由於中央銀行控管新鈔數量，台銀將盡量滿足民眾的需求。

台銀2025年的稅前盈餘327億元，再創歷史新高，對此吳佳曉指出，倘若加計政策負擔，台銀已連續2年獲利突破400億元。對於2026年的景氣展望，他也看好，由於台美關稅談判以15%不疊加的優惠稅率定案，將有助於改善去年的K型經濟，尤其有助於傳統產業，可望從谷底翻身，今年由於傳產營運獲利會上來，再加上AI及半導體產業，相信整個景氣會比去年更好。

另外，針對美國總統川普宣布聯準會新任主席為華許，此一消息對金融市場的影響，吳佳曉指出，來自美國的變數從去年起就很多，但台灣去年仍有顯著的經濟成長，股市指數也創新高，因此只要台灣有經濟實力的基本面，再加上政府政策的配合，他仍看好今年會比去年成長。

吳佳曉並指出，台銀總資產目前有6.8兆、存款5.3兆、放款3.5兆，其中放款量去年就成長2千億元，相信今年在很多重大投資的激勵，以及傳產谷底回升，他對今年放款成長抱持樂觀。