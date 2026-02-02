凱基銀推新春理財高利定存專案 年利率最高8.8%

把握年終理財時機，凱基銀行推出限時3個月美元高利定存，年利率最高6.0%，及新台幣高利活存享存入金額無上限，年利率最高2.2%。同時，因應民眾春節連假9天出遊需求，提供日圓、美元的換匯優存活動，享14天期8.8%定存年利率。另外，針對有跨境資金或外幣配置需求的客戶，也推出OBU美元高利定存方案，年利率最高6.5%，幫助客戶於年節期間提升資金運用彈性，同時放大年終獎金。

凱基銀行建議，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用高利專案存款可有效放大資產。針對年終獎金集中入帳的上班族，有較多資源可進行配置，建議可選擇美元高利定存或新台幣高利活存方案進行配置。

其中，美元高利定存承作天期3個月，年利率最高6.0%，單筆最低起存只要1,000美元，可透過客服、分行臨櫃申辦。新台幣活存則提供3個月最高可享年利率2.2%，讓資金運用更彈性，由於無存款上限，對於有短期理財需求，或閒置資金量較大的客戶也非常合適。

針對春節有出國旅遊計畫的民眾，通常會於出發前辦理換匯並準備旅費。凱基銀行建議，可選擇「換匯優存專案」，以任一幣別轉換至美元、日圓，並同時辦理定存，則可享14天8.8%的年利率，另外，美元、日圓起存額分別只要1,000美元及10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，讓旅遊資金在實際使用前，也能先行累積利息收益。

此外，因應春節期間貿易往來頻繁外幣資金入帳需求，凱基銀行也特別推出「OBU美元高利定存」優惠專案，特別為海外帳務與跨境資金需求量身打造，不僅年利率最高6.5%，更可搭配OBU帳戶整合多幣別存款、跨境轉調與資金管理等功能，使民眾在同一帳戶內即可兼顧收益、流動性與全球資產配置效率。

值得一提的是，馬年即將到來，凱基銀行也以「躍馬迎春」推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用台灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。