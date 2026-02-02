快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

凱基銀推新春理財高利定存專案 年利率最高8.8%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基銀行推出新春理財高利定存專案，年利率最高8.8%。凱基銀行／提供
凱基銀行推出新春理財高利定存專案，年利率最高8.8%。凱基銀行／提供

把握年終理財時機，凱基銀行推出限時3個月美元高利定存，年利率最高6.0%，及新台幣高利活存享存入金額無上限，年利率最高2.2%。同時，因應民眾春節連假9天出遊需求，提供日圓、美元的換匯優存活動，享14天期8.8%定存年利率。另外，針對有跨境資金或外幣配置需求的客戶，也推出OBU美元高利定存方案，年利率最高6.5%，幫助客戶於年節期間提升資金運用彈性，同時放大年終獎金。

凱基銀行建議，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用高利專案存款可有效放大資產。針對年終獎金集中入帳的上班族，有較多資源可進行配置，建議可選擇美元高利定存或新台幣高利活存方案進行配置。

其中，美元高利定存承作天期3個月，年利率最高6.0%，單筆最低起存只要1,000美元，可透過客服、分行臨櫃申辦。新台幣活存則提供3個月最高可享年利率2.2%，讓資金運用更彈性，由於無存款上限，對於有短期理財需求，或閒置資金量較大的客戶也非常合適。

針對春節有出國旅遊計畫的民眾，通常會於出發前辦理換匯並準備旅費。凱基銀行建議，可選擇「換匯優存專案」，以任一幣別轉換至美元、日圓，並同時辦理定存，則可享14天8.8%的年利率，另外，美元、日圓起存額分別只要1,000美元及10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，讓旅遊資金在實際使用前，也能先行累積利息收益。

此外，因應春節期間貿易往來頻繁外幣資金入帳需求，凱基銀行也特別推出「OBU美元高利定存」優惠專案，特別為海外帳務與跨境資金需求量身打造，不僅年利率最高6.5%，更可搭配OBU帳戶整合多幣別存款、跨境轉調與資金管理等功能，使民眾在同一帳戶內即可兼顧收益、流動性與全球資產配置效率。

值得一提的是，年即將到來，凱基銀行也以「躍馬迎春」推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用台灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。

凱基銀行 定存 新台幣 日圓 春節 財富管理

延伸閱讀

台灣ETF再創新里程碑 實現普惠金融新局

證交所與合作夥伴攜手 共創台灣ETF生態系成功

公股銀財管手續費豐收 各家去年成長至少一成起跳

六大壽險2月新約保費表現有望優於去年同期

相關新聞

臺銀總座：傳產今年有機會谷底翻身 新青安利率不補貼仍具吸引力

臺灣銀行2025年稅前盈餘327億元，創歷史新高。臺銀總經理吳佳曉2日表示，去年K型經濟非常明顯，半導體或AI相關產業非...

迎新春討彩頭 中國信託證券「錢母在手 紅盤常有」邀民眾接好運

農曆新年將至，許多人開始為新的一年祈求好運與順遂。為迎接新春好兆頭，中國信託證券推出「錢母在手 紅盤常有」活動，特別前往...

兆豐銀行上線TISA服務 最低1千元就可參與全球投資

為協助國人建立長期投資觀念，兆豐銀行2月正式上線「台灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savin...

永豐銀行推「馬年四寶」 換匯優利定存搶年終財商機

馬躍新春開鴻運，永豐銀行表示，2026年推出「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月1...

富邦金子公司 人壽、銀行、證券打造個人化APP

隨著國人理財行為已逐步由實體通路轉向「以手機/電腦為核心」的數位使用情境，富邦金控（2881）與旗下子公司以科技驅動金融...

遠東銀經國樂富分行開幕 邀名師剖析家族傳承祕辛

遠東商銀持續將品牌核心「遠銀十樂」具象化，為提供客戶更優質、舒適的空間服務，遠東商銀經國樂富分行搬遷至新竹市北區東大路二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。