快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

永豐銀行推「馬年四寶」 換匯優利定存搶年終財商機

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
永豐銀行將於春節前三日（2月11至13日）於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，為客戶增添新年好彩頭。圖為永豐銀行資深協理周婉怡（中）與台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊「電豹女」，一同展示永豐馬年限量發財水。永豐銀行／提供
永豐銀行將於春節前三日（2月11至13日）於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，為客戶增添新年好彩頭。圖為永豐銀行資深協理周婉怡（中）與台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊「電豹女」，一同展示永豐馬年限量發財水。永豐銀行／提供

馬躍新春開鴻運，永豐銀行表示，2026年推出「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月11至13日）於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物，增添新年好彩頭。2日更特別邀請台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊－電豹女，以熱舞展現馬躍新春的滿滿活力。

永豐銀行表示，全台預計發送逾3萬瓶發財水，馬年發財水以火元素為核心色調，融入「木生火」的綠青色，展現生命力與活力；搭配「火生土」的黃橘色，傳遞穩定與豐收的意象。整體視覺以騎士策馬揚鞭、昂首奔馳為主題，展現火馬年的熱情與決心，寓意福運隨行，迎接充滿能量與財富的一年。

除了開運小物外，為協助客戶靈活運用年終獎金並滿足外幣配置需求，永豐銀行表示，2月12日前推出多幣別換匯優利定存「豐存未來」，涵蓋美元、日圓、歐元、人民幣及澳幣等五大外幣，7天／1個月期定存年利率最高達8.8%／4.5%，百元即可起存。

另外，5月15日前針對全新客戶推出100萬美元、3個月期定存年利率6.0%限時優惠。詳情連結永豐銀行官方網站或「豐存未來」及「新尊榮理財貴賓美元優利定存」活動網頁查詢。

永豐銀行

延伸閱讀

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

TPBL／高錦瑋、麥卡洛聯手 雲豹擊敗戰神收3連勝

礁溪鄉家長團體歲末傳愛 總會長自掏腰包贈中小學生紅包

TPBL／雲豹「南洋瘋豹」主題周 丁冠皓媽媽成神秘嘉賓

相關新聞

臺銀總座：傳產今年有機會谷底翻身 新青安利率不補貼仍具吸引力

臺灣銀行2025年稅前盈餘327億元，創歷史新高。臺銀總經理吳佳曉2日表示，去年K型經濟非常明顯，半導體或AI相關產業非...

迎新春討彩頭 中國信託證券「錢母在手 紅盤常有」邀民眾接好運

農曆新年將至，許多人開始為新的一年祈求好運與順遂。為迎接新春好兆頭，中國信託證券推出「錢母在手 紅盤常有」活動，特別前往...

兆豐銀行上線TISA服務 最低1千元就可參與全球投資

為協助國人建立長期投資觀念，兆豐銀行2月正式上線「台灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savin...

永豐銀行推「馬年四寶」 換匯優利定存搶年終財商機

馬躍新春開鴻運，永豐銀行表示，2026年推出「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月1...

富邦金子公司 人壽、銀行、證券打造個人化APP

隨著國人理財行為已逐步由實體通路轉向「以手機/電腦為核心」的數位使用情境，富邦金控（2881）與旗下子公司以科技驅動金融...

遠東銀經國樂富分行開幕 邀名師剖析家族傳承祕辛

遠東商銀持續將品牌核心「遠銀十樂」具象化，為提供客戶更優質、舒適的空間服務，遠東商銀經國樂富分行搬遷至新竹市北區東大路二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。