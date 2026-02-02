臺銀總座：傳產今年有機會谷底翻身 新青安利率不補貼仍具吸引力

臺灣銀行2025年稅前盈餘327億元，創歷史新高。臺銀總經理吳佳曉2日表示，去年K型經濟非常明顯，半導體或AI相關產業非常好。傳產業較辛苦，在K型下方，但年初美國關稅談判稅率15%不疊加，對傳統產業非常有助益，相信歷練去年的谷底後今年有機會谷底翻身，再加上AI跟半導體，今年景氣應會比去年更好。

臺銀2日舉辦「墨香迎春賀新年」活動，邀請書法名師揮毫寫春聯，致贈民眾。吳佳曉會後受訪做上述表示。

展望今年存放款業務，他指出，臺總資產6.8兆、存款5.3兆、放款3.5兆，去年放款量成長約2,000億左右，今年幾個重大投資刺激，再加上傳統產業有機會有從谷底翻升，因此放款量還是有機會成長。

至於房市方面，吳佳曉表示，去年成交量萎縮，房價可能有幾個破盤價出來，臺銀去年承作房貸成長約1,300億元，其中超過九成都是無自用住宅和首購民眾，今年會秉持這樣的政策來協助首次購屋民眾。

他指出，以目前市場成交量，對今年房貸量可能會稍微保守，不過大家也很關心新青安今年到期，財政部正研擬幾個方案，新青安事實上是一個不錯的政策，但有幾個方向可能會重新檢討，首先，年限問題，因為一般的房貸會有借款人的年齡加上貸款年限限制，新青安則無。

第二，寬限期，過去較短，新青安特別拉到五年。第三，利息補貼，現在1.775％比目前市場上利率低，這三個面向財政部找大家研究看是否調整，如果新青安拿掉補貼恢復原來的利率2.275％，在目前市場的利率還是非常有吸引力。

農曆年節將至，吳佳曉表示，新鈔將於2月9日起開放兌換，全台160幾家分行都會準備新鈔，提供民眾臨櫃兌換，同時ATM也會裝置新鈔方便民眾提領。