迎新春討彩頭 中國信託證券「錢母在手 紅盤常有」邀民眾接好運
農曆新年將至，許多人開始為新的一年祈求好運與順遂。為迎接新春好兆頭，中國信託證券推出「錢母在手 紅盤常有」活動，特別前往新北市中和烘爐地南山福德宮祈福加持錢母，將象徵祝福與好兆頭的心意，分享給有緣的民眾。
烘爐地南山福德宮是台灣香火鼎盛的土地公廟之一，長年以祈求財運、事業順利聞名，每逢年節吸引許多民眾前來參拜、請錢母，為新的一年討個好彩頭。
本次活動期間自2026年2月1日至2月24日止，民眾只要於中信亮點family指定活動文章（https://ctbcsec.tw/37QHp）下方留言，寫下自己的2026年的新年新希望，即可獲得亮點並參加錢母抽獎，本活動將抽出10名幸運得主，獲得由烘爐地加持的錢母。
中國信託證券表示，希望透過簡單的參與方式，邀請大家在新年之際為自己留下好兆頭，迎接嶄新的一年。更多活動詳情與注意事項，歡迎前往中國信託證券「中信亮點family（https://www.ctbcsec.com/Family）」或臉書粉絲專頁「中國信託證券亮點讚」查詢。
