兆豐銀行上線TISA服務 最低1千元就可參與全球投資

為協助國人建立長期投資觀念，兆豐銀行2月正式上線「台灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）基金服務，以最低1,000元即可啟動全球投資的低門檻機制，協助民眾以更親民的方式參與市場、累積長期資產。兆豐銀行逐步打造完整的數位投資生態系，進一步落實普惠金融、鼓勵民眾為退休生活提前布局，達到資產長期累積目標。

TISA 服務具備免申購手續費、低申購門檻與低經理費等特色，為回饋客戶支持，兆豐銀行今年更加碼推出「免收信託管理費」的優惠活動，客戶只要於年底前完成TISA基金下單，即可享信託管理費免收。平台上涵蓋多檔熱門基金，包括科技趨勢、全球產業等主題，協助投資人建構多元化投資組合。

在普惠金融與數位理財方面，兆豐銀行持續創新，2025年推出機器人理財「ETF投資組合」下單，是首家同時提供機器人理財「基金」及「ETF」雙平台服務的公股銀行，如今兆豐銀行再將數位投資服務延伸至TISA領域，協助投資人以更低費用、更高效率方式進行全球資產配置，掌握全球市場脈動與長期成長機會。

兆豐銀行表示，TISA不僅是政策推動下的新選擇，更是強化國人退休金準備的重要里程碑，這項服務是由金管會推動，專為個人投資人設計的儲蓄型投資方案，採「定時定額」申購模式鼓勵長期投資，兆豐銀行響應政策，於網路銀行及行動銀行提供TISA基金服務，投資人最低只需新臺幣1,000元即可申購，從小額資金開始逐步累積退休與長期財富。