遠東銀經國樂富分行開幕 邀名師剖析家族傳承祕辛

遠東商銀持續將品牌核心「遠銀十樂」具象化，為提供客戶更優質、舒適的空間服務，遠東商銀經國樂富分行搬遷至新竹市北區東大路二段118號，以嶄新面貌盛大重新開幕，並邀請重量級貴賓剪綵，更結合學術與實務，舉辦家族傳承講座，展現遠東商銀不僅提供財富管理，也致力於成為客戶家族世代傳承的最佳夥伴。

新竹市作為台灣科技重鎮，培育出許多AI科技人才，遠東商銀經國樂富分行座落於新竹市北區東大路與經國路交會的黃金地段，屬發展成熟的優質生活圈，商業機能完善且擁有眾多高品質住宅社區。更憑藉地利之便，吸納往來市區、香山工業區廣大的商務客群。

因此，遠東商銀經國樂富分行在空間設計上別出心裁，以「樂富鑽石」為主軸，一樓營造開闊明亮的迎賓氣勢，二樓則精心打造「樂活沙龍」開放交流空間與專屬十樂理財貴賓室。此外，更設置創新「十樂元宇宙2.0」體驗區，並同步提供友善外籍人士的雙語服務，提供舒心的便利體驗。

遠東商銀董事長周添財出席剪綵典禮時表示，遠東商銀目標是打造百年事業，與客戶共同長期成長，由於觀察到客戶對於資產配置與傳承規劃有著高度需求，遠東商銀經國分行重新開幕，代表著對新竹在地服務的承諾升級，不僅提供金融商品，更透過「遠銀十樂」的品牌精神，與客戶建立情感連結，同時強化家族辦公室團隊「One Team to One」功能，把服務延伸至客戶的生活與家庭，致力於協助家族全面規劃，實現客戶「健康、快樂、富有」的樂富人生。

有鑑於台灣已步入超高齡社會，企業與財富傳承成為高資產客戶最關心的課題，遠東商銀經國樂富分行開幕首日特別舉辦「樂富傳承」講座，邀請中華家族傳承發展協會理事長佘日新教授，點出家族企業接班中將面臨的議題，認識家族「關係資本」與企業「治理體系」的關連互動，而遠東商銀以家族辦公室專業團隊3W目標藍圖—Wealth（財富管理）、Well-being（幸福生活）、Welfare（社會福祉），從資產、股權、稅務、信託等，提供客戶一站式的家族資產管理的金融解決方案。

遠東商銀表示，經國樂富分行將延續在地深耕多年的服務精神，結合全新的空間與專業的財富管理團隊，傳遞樂富價值，提供在地科技人非凡的金融體驗，不僅守護AI「創世代」，也照顧下一代，提供最有溫度的服務，成為客戶最佳的理財夥伴。