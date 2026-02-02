數位理財新升級 富邦金子公司推新 APP 與線上投保服務

隨著國人理財行為已逐步由實體通路轉向「以手機/電腦為核心」的數位使用情境，富邦金控與旗下子公司以科技驅動金融服務升級，打造便捷數位理財體驗。富邦人壽推出全新App，從保戶個人化視角出發，一組帳號就能開通四項服務權限；台北富邦銀行以行動銀行「Fubon+」串聯跨金融服務，成為貼身的生活財務顧問；富邦證券推出新一代投資App「富邦AI PRO」，打造一站式智慧投資服務；富邦產險亦以線上投保結合AI人臉辨識，推出創新「FacePass極速保」服務，協助民眾更快速完成風險防衛配置。富邦持續以新科技串聯投資、保障與資產管理等服務，引領數位理財新世代。

富邦人壽為提供廣大客戶不受時空限制的保險服務，推出全新「富邦人壽APP」，從使用者需求出發，以「簡單」、「貼心」、「隨行」三大設計理念重塑架構、系統介面，全面優化操作體驗，持續朝個人化、智慧化與互動化邁進，提供全天候不受時空限制的多項申辦服務，同時也整合了幸福more服務，透過健康知識、生活化互動培養健康習慣，讓健康成為日常的幸福。

針對兼顧人身保障與投資理財兩種功能的投資型保單，登入富邦人壽APP即可掌握保單價值合計總額，「投資型保單現況」也會顯示最新報酬率，快速了解資產漲跌動態變化。此外，開通交易權限亦可辦理投資標的轉換、部分投資終止等多項變更，也能設定目標獲利或停損點，當系統監測到報酬率觸及上下限目標值時，將發送通知信，讓資產管理更具時效性。

台北富邦銀行於2024年底推出全新行動銀行「Fubon+」，用戶數已突破530萬，2025年登上台灣App Store iOS免費App下載排行榜亞軍，僅次ChatGPT，成功打造智慧金融新生態。Fubon+以「簡單、直覺、懂我」為核心，從傳統行動銀行升級為「生活財務顧問平台」，整合銀行、保險、證券資源，提供逾200項功能，包括資產負債分析、消費洞察、投資提示與跨產品管理等服務，並運用AI與大數據技術，依需求推播個人化理財資訊如匯款提醒、外幣低點通知等，讓服務更即時貼心。

在金融安全方面，Fubon+導入AI鷹眼識詐模型，可提前辨識異常交易風險，並搭配帳戶安全中心與FIDO行動金鑰，提供多層防護機制，強化交易安全。展望未來，北富銀將持續串聯集團生態圈與外部合作夥伴，擴大Fubon+應用場景，朝「生活即金融、金融即生活」願景邁進。

富邦證券推出新一代投資APP「富邦AI PRO」，以生成式AI與跨市場整合為核心，導入AI投資助理，可即時解析市場訊息並快速彙整法說會重點，協助投資人掌握關鍵資訊。同時，在「富邦AI PRO」推出AI主播，每日播報盤前焦點，並依個人偏好推送個股新聞與盤勢摘要，打造專屬的智慧投資觀測站。

「富邦AI PRO」將行情、交易與帳務集中於單一平台，支援台股、期權、美股、日股、港股等多市場操作，海外股票並提供即時報價，協助投資人快速掌握跨市場資訊。APP內建超過10,000組條件可自組策略，並提供盤中監控即時訊號、盤後策略選股與多維度分析，並整合財務、籌碼等資訊，全面提升決策效率。平台同步導入《先探周刊》精華內容及「富投學苑」漫畫、影音教材，讓投資新手也能輕鬆入門。

面對消費者生活型態與需求的快速躍進，富邦產險持續打造全面升級的數位保險生態圈。結合官網、行動裝置與多元異業合作，提供涵蓋旅平險、汽機車險、寵物險等豐富險種的線上投保、試算及續保服務，並支援信用卡與行動支付等多元繳費機制，讓消費者隨時隨地輕鬆完成保障配置，體驗快速、透明且高度彈性的保險流程。

富邦產險亦領先業界，推出首創AI人臉辨識投保服務「FacePass極速保」，保戶僅需透過行動裝置，即可完成身分驗證與線上簽署，最快3分鐘即可完成投保，翻轉傳統紙本流程，實現兼具效率與安全的嶄新投保體驗。同時也落實普惠金融精神，提供外籍人士使用，並以ISO 27001等國際級資安規範守護客戶資料，全程安心無虞。未來，富邦產險將持續深化數位轉型，提供創新、貼心、值得信賴的服務，陪伴民眾每一段生活旅程。