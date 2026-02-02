全球人壽深化 ESG 實踐 《埃及之王：法老》展現文化永續影響力

全球人壽持續深化ESG行動版圖，透過實質參與國際級藝文活動，將永續精神轉化為可被社會感知的文化影響力。全球人壽本次特別贊助由大英博物館與奇美博物館攜手呈獻的《埃及之王：法老》特展，並於1月31日圓滿舉辦「全球人壽‧藝饗之夜」。董事長林文惠、副董事長彭騰德、總經理馬君碩及多位董事皆親自出席，與眾多企業夥伴共襄盛舉，是企業將永續投資轉化為文化影響力的具體成果。

《埃及之王：法老》特展集結橫跨數千年的珍貴文物與學術策展能量，不僅呈現古埃及文明的政治、信仰與藝術成就，更結合教育推廣與文化保存，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「SDG04優質教育」與「SDG11永續城鄉」。全球人壽透過支持高品質藝文項目，將台灣與國際藝術資源互相鏈結，展現企業將永續投資落實於文化與社會層面的承諾。

全球人壽董事長林文惠表示，「全球人壽長期投入教育推廣、文化永續與公益行動，深信真正有價值的投資是讓社會持續累積文化與知識的力量，我們希望透過這樣的支持，讓更多人感受到文化的深度，也讓永續的價值被一代一代傳承下去，此次能夠支持如此高水準、具國際合作意義的展覽，感到非常榮幸，這不僅是一場藝術與歷史的饗宴，更是一場跨越時空、跨越文明的深度對話。」

活動當晚規劃二十世紀埃及當代音樂，由大提琴、中東鼓與卡農琴共同詮釋。藉由樂器間的交匯，回溯中東與西方音樂文明的融合軌跡，在跨越世紀的交流中，體現最純粹的共鳴，讓賓客在感受古埃及文明震撼的同時，也展現全球人壽以文化為媒介，深化各界對公司「因為愛 責任在」品牌理念的認同。

全球人壽深信企業永續不僅限於環境或公司治理面向，更可涵蓋文化保存、教育普及與社會價值的長期累積。除了本次的藝文贊助，全球人壽長期支持各類型藝文活動，並結合保險本業推動社會教育成長，每年辦理金融知識普及宣導的「全球人壽庭聚生活講堂」，廣邀大眾參與獲得金融及生活知識；舉辦「保戶子女獎學金」及「公益加一加」活動鼓勵優秀學子，並捐助國內多所高等學院機構、通識教育講座課程等，培養學生獨立思考能力，開展多元啟蒙教育，多方延伸對於教育成長的愛與責任。

未來全球人壽期待在專業金融服務之外，持續透過文化行動，深化ESG影響力，與客戶及社會之間建立更深層、穩定的關係，讓保險產業在風險管理之外，也成為社會價值共創重要推手的典範。