2026 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗賽 力挺台灣基層足球發展

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期支持各項體育活動，冠名贊助的「2026 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗賽」1月31日在銘傳大學桃園校區足球場登場。這項賽事是由新光人壽董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與旅外國腳台灣足球隊長陳柏良共同發起，除了邀請各路好手切磋球技外，每年更規劃12碼公益PK賽事。今年在魏寶生的力邀下，包括台新新光金總經理林維俊、新光人壽副董事長洪士琪及新光人壽總經理黃敏義等多位台新新光金高階主管也到場響應，一同為公益信託募款，攜手力挺台灣基層⾜球發展及菁英培訓，透過實際行動支持體育發展，並呼籲國人一起打造更健康長壽的生活環境。

BE HEROES足球發展計劃至今已邁入第9年，透過成立「陳柏良公益信託基金」，給予選手獎學金、訓練、比賽等經費支持，希望回饋台灣足壇，栽培台灣基層足球人才提升實力，讓台灣菁英足球員擁有放膽旅外逐夢的勇氣。2025年底，魏寶生也受推舉擔任「台灣銘傳足球推廣協會」首任理事長，將持續結合產業的力量，為更多球員及足球環境帶來長遠且正向的發展。

「2026 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗賽」分別舉辦菁英對抗賽與長青對抗賽，菁英對抗賽由歷經BE HEROES菁英學院培訓洗禮後的⾼中菁英，由花蓮高中、花蓮高農、惠文高中、北門高中及彰化代表隊所組成的菁英代表隊與地主銘傳大學⾜球隊進行頂尖對決；長青對抗賽選手則由眾多熱愛足球的企業代表、新壽主管與同仁們共襄盛舉，由附友流浪足球會與桃園50足球會紅白兩隊表演賽；上半場球員年齡60歲以上，下半場60歲以下的銀髮長者在場上奔馳，展現十足拚勁與「活到老、踢到老」的熱血精神，希望鼓勵民眾都能養成規律運動的生活型態，朝健康樂活的人生目標邁進。

賽事中場進行的12碼PK公益競賽，獲勝隊伍每人捐出1萬，落敗隊伍每人捐2萬，由熱愛足球的新光人壽董事長魏寶生領頭做公益，邀請台新新光金總經理林維俊，新光人壽副董事長洪士琪、總經理黃敏義、資深副總經理蔡銘城，以及曾任中華足球隊長的新壽同仁吳昭興，還有多位政壇與企業貴賓熱情響應，捐款金額全數投入「陳柏良公益信託基金」，繼續灌溉台灣基層足球養分，支持青年足球選手在逐夢道路上都能發光發熱。

新光人壽秉持ESG永續經營理念，長期支持國內運動發展，積極推廣各類體育活動回饋社會，自2014年起即陸續贊助高雄市右昌國小、新北市自強國小、南投縣雙龍國小等優秀基層足球校隊，並於每年暑期自辦「新光小小足球訓練營」活動，由魏寶生親自擔任訓練營校長與小朋友們踢球互動，推廣基層足球之餘，也將體育結合公益與教育，透過《幸福的功課-培力計畫》，將資源帶入偏鄉校園，營造多元學習環境，讓每一位璞玉都有被雕琢淬鍊的契機，不但連續五度獲得運動部「運動企業認證標章」，今年初更榮獲2025年運動推手獎「贊助類金質獎」、「推展類銀質獎」肯定，具體展現企業善盡社會責任的堅持與承諾。