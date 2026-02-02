快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

兆豐銀推TISA基金服務 1000元即可申購

中央社／ 台北2日電

兆豐銀行今天宣布台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金服務2月起正式上路，投資人可透過網路銀行或行動銀行辦理，最低只需新台幣1000元即可申購，從小額資金開始逐步累積退休與長期財富。

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，去年推出TISA制度。兆豐銀表示，TISA這項服務是專為個人投資人設計的儲蓄型投資方案，採「定時定額」申購模式鼓勵長期投資，不僅是政策推動下的新選擇，更是強化國人退休金準備的重要里程碑。

兆豐銀說明，TISA服務具備免申購手續費、低申購門檻與低經理費等特色，為回饋客戶支持，今年加碼推出「免收信託管理費」的優惠活動，客戶只要於年底前完成TISA基金下單，即可享信託管理費免收。

兆豐銀表示，平台上涵蓋多檔熱門基金，包括科技趨勢、全球產業等主題，協助投資人建構多元化投資組合。

為推動普惠金融與數位理財，兆豐銀表示，去年推出機器人理財「ETF投資組合」下單，是首家同時提供機器人理財「基金」及「ETF」雙平台服務的公股銀行，如今將數位投資服務延伸至TISA領域，協助投資人以更低費用、更高效率的方式進行全球資產配置，掌握全球市場脈動與長期成長機會。

兆豐銀行 退休金

延伸閱讀

台灣ETF再創新里程碑 實現普惠金融新局

證交所與合作夥伴攜手 共創台灣ETF生態系成功

TISA稅負優惠今年上路？ 彭金隆：多個方案研議中

TISA 租稅優惠 近期上桌

相關新聞

迎新春討彩頭 中國信託證券「錢母在手 紅盤常有」邀民眾接好運

農曆新年將至，許多人開始為新的一年祈求好運與順遂。為迎接新春好兆頭，中國信託證券推出「錢母在手 紅盤常有」活動，特別前往...

兆豐銀行上線TISA服務 最低1千元就可參與全球投資

為協助國人建立長期投資觀念，兆豐銀行2月正式上線「台灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savin...

遠東銀經國樂富分行開幕 邀名師剖析家族傳承祕辛

遠東商銀持續將品牌核心「遠銀十樂」具象化，為提供客戶更優質、舒適的空間服務，遠東商銀經國樂富分行搬遷至新竹市北區東大路二...

全球人壽深化 ESG 實踐 《埃及之王：法老》展現文化永續影響力

全球人壽持續深化ESG行動版圖，透過實質參與國際級藝文活動，將永續精神轉化為可被社會感知的文化影響力。全球人壽本次特別贊...

2026 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗賽 力挺台灣基層足球發展

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期支持各項體育活動，冠名贊助的「2026 BE HEROES新光人壽足球菁英對抗...

美元反攻重回97、新台幣盤中重貶逾1角 失守31.6整數關卡

美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席後，使得美元反彈，美股、美債下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。