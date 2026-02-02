台銀：傳產今年有機會谷底翻身 估台灣景氣優於去年

年關將近，台灣銀行總經理吳佳曉今天表示，台美達成關稅貿易協議，將對傳統產業有所助益，有機會從谷底翻身，相信今年台灣景氣將優於去年，而台銀放款量能亦可續呈年增；至於房市措施，他說，財政部正研擬是否續推新青安政策，可能朝年限、寬限期、利息補貼等面向做調整。

吳佳曉今天上午出席2026台灣銀行墨香迎春賀新年記者會，與書法名家們一同揮毫書寫「金馬旺台銀」春聯，象徵祝福客戶們金馬開運旺整年。

展望今年景氣，吳佳曉會後接受媒體聯訪時談及，去年台灣經濟情勢呈現「K型經濟」格局，與人工智慧（AI）相關的半導體、資通訊產業表現非常好，但傳產比較辛苦，今年初台美達成關稅貿易協議，對傳產來說一定有所助益。

吳佳曉說，台灣傳產經歷去年谷底後，今年將有機會從谷底翻身，加上依舊相當看好AI相關產業，相信台灣整體景氣應該會比去年更好。

面對美國總統川普提名聯準會前官員華許（KevinWarsh）出任下任聯準會主席，吳佳曉分析，過去1年全球金融市場因美國政策變化而動盪，不過台灣經濟成長率仍高，台股加權指數亦創新高，考量產業實力及政府政策等因素，他認為今年景氣將優於去年。

吳佳曉說，台銀去年整體放款量年成長約新台幣2000億元，相信今年在多項重大投資激勵、傳產谷底翻身等狀況下，放款量能應有機會續呈年增。

至於房市，吳佳曉表示，去年房市交易量稍微萎縮，價格也出現部分破盤價，但對台銀來說，去年整體房貸業務仍年增約1300億元，新增房貸中超過9成屬於首購，未來仍將持續協助首次購屋的民眾。

此外，吳佳曉補充，由於新青安政策將在今年7月底到期，財政部正在研擬是否續推或做微幅調整，主要檢討方向可能是年限、寬限期、利息補貼等面向。

吳佳曉說明，一般房貸會有借款人年齡加上貸款年限的限制，但新青安並沒有規定，且新青安寬限期拉長至5年高於一般房貸；另在利息補貼方面，新青安目前補貼後的利率1.775%，低於市場行情，實際上，就算沒有利息補貼，在整體房貸市場仍具吸引力。

近年「K型」常被用來形容經濟、產業分化的情形，就像英文字母K，部分往上走，部分往下，呈現兩極分化的樣貌。