美元反攻重回97、新台幣盤中重貶逾1角 失守31.6整數關卡

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
新台幣兌美元盤中一度觸及至31.606元。圖／本報資料照片
美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席後，使得美元反彈，美股、美債下跌，黃金價格重挫。隨著美元指數走強、回升至97水準大關，台北股市2日早盤重挫百點，新台幣兌美元一開盤就貶值逾1角，盤中一度觸及至31.606元，大貶1.38角。

新台幣兌美元上週五（30日）終場收在31.468元、重貶1.41角，隨著川普宣布提名華許出任聯準會主席後，引發美元指數上週五上漲逾1%，回到97水準。台北股市2日開盤重挫，盤中一度下跌超過600點，最低觸及到31404點。

新台幣兌美元2日則以31.52元開出，隨即急殺逾1角，截至上午11點為止，最低觸及31.606元，大貶1.38角。

市場研判，華許的貨幣政策預期可能「鴿中帶鷹」，雖將貫徹川普貨幣寬鬆政策，說服Fed理事積極降息，但他過去對通膨無容忍與強烈反對QE的色彩鮮明，仍令市場存有疑慮，且須在維護聯準會獨立性取得市場信心，以確保長期利率得以有效回降，並鞏固美元地位。

法人預期，在川普提名華許出任聯準會主席後，美元可能呈現「短期反彈、過渡期震盪、中期下方空間有限」的特徵，短期來看，雖然華許主張進一步降低利率，但他同時主張縮減資產負債表，並非單純的鴿派貨幣政策，且他也曾經是鷹派立場的聯準會理事，與市場之前設定的純鴿派新主席有所不同。

中期來看，華許主張降低利率，短天期利差收窄，對美元仍是偏空影響，而量化緊縮（QT）縮減資產負債表讓長天期利差維持偏高，提供美元下方支撐，因此預期美元中期原本偏弱的格局可能轉為略偏中性。

花旗大幅上修台灣今年GDP預測至5.5% 預測央行年底轉向升息

花旗（Citi）以台灣去年第4季數據「優於預期」、科技出口強韌以及台美貿易協議等因素，將台灣 2026 年的國內生產毛額...

金控帳上賺逾3,000億元卻沒靠美國 投資風向為何變了？

川普上任滿周年，關稅政策與美元走勢反覆，也讓金控集團投資布局出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底金控帳上投資賺逾3...

占比、排名、成長率全變了！金控海外曝險減美、轉日澳

金控海外資產布局出現明顯轉向。金管會統計顯示，從海外曝險的占比、排名與成長率三項關鍵指標來看，2025年底金控已呈現「減...

新台幣轉貶 美元走強、市場重估聯準會政策走向

新台幣兌美元匯率今日由升轉貶，開盤重貶近一角到31.57元，貶值9.3分。匯銀人士指出，除美元走勢轉強外，也與上周新台幣...

14金控投資美國 白忙一場…全年僅賺0.34億元

川普上任滿周年，關稅政策與美元走勢反覆，使金控集團投資布局出現明顯轉向。金管會統計，2025年第4季底金控帳上投資賺逾3...

