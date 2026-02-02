雙創歷史新高！勞動基金2025賺進破兆 新制勞退分紅逾5.7萬元

勞動部2日發布勞動基金最新運用情形，截至2025年12月底，整體勞動基金規模為7兆7,925億元，收益數為1兆1,177億元，收益率為16.06％，12月單月收益為1,415億元。新制勞退有效帳戶約1,292萬計算，平均每位勞工2025年前帳面可分紅數達5萬7,810元。

據統計，新制勞退基金規模為5兆1,795億元，收益率15.60％；舊制勞退基金規模為1兆658億元，收益率22.53％；勞保基金規模為1兆3,035億元，收益率15.57％；就保基金規模為1,825億元，收益率1.44％。

勞職保基金規模為381億元，收益率1.89％；積欠工資墊償基金規模為231億元，收益率為11.41％。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為7,099億元，收益率為15.52％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為268億元，收益率為15.41％。

勞動基金全年績效與新制勞退分紅皆創下歷史紀錄新高，受惠於台股2025年12月以改寫歷年最大漲點與漲幅紀錄封關。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（2016~2026.12）平均收益率分別為8.58％及 8.99％，近5年（2021~2026.12）平均收益率分別為10.33％及10.59％，投資績效穩健。

勞動基金運用局指出，2025年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價亦劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。

而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度。

台股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健使得大盤指數獲得推升。

展望未來，國際貨幣基金（IMF）於1月19日發表世界經濟展望更新，預測2026年全球GDP增長為3.3％，2027年則為3.2％，經濟成長整體雖維持穩健。

主要是反應貿易政策不確定性與AI類股投資成長之拉鋸，而展望未來市場風險仍存，包括 AI 投資修正、貿易政策變動與地緣政治緊張，皆需持續觀察。

國內方面，財政部1月9日公布2025年最新出口統計，受益於人工智慧以及雲端服務等需求維持強勁，帶動出口表現，第4季出口金額為1,881.1億美元，年增49.4％，全年出口金額為6,407.5億美元，年增 34.9％，展望今年，臺灣供應鏈競爭仍具優勢，但仍要關注關稅政策及地緣政治風險。

勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。