元大證券促成達宇電能與海昌電子強強聯手 開闢AI能源新版圖

元大金融控股（2885）旗下元大證券擔任海昌電子財務顧問，協助其股東規劃出售海昌電子全數股權，以利企業永續經營與永續傳承；經元大證券與各外部專業顧問共同執行後順利完成本案，由達方電子（8163）旗下達宇電能科技直接取得海昌電子的100%股權，達成多方共贏的股權投資暨策略合作。

達宇電能為達方電子集團旗下專注於新能源解決方案的子公司，專注於高效能電池模組（Battery Pack）、智慧電池管理系統（BMS）及儲能技術的研發。達宇電能致力於透過技術創新，為E-Bike、LEV及綠色儲能應用提供最可靠的解決方案。

海昌電子成立於西元1980年，為國內專精於交換式電源供應器的廠商，產品線涵蓋cPCI、VPX及各類客製化電源，廣泛應用於工控、鐵道運輸及高階醫療設備等領域。海昌電子研製的產品具備長生命週期與高客戶黏著度的特性，且已通過國際大廠多項嚴謹的安全認證，長期以來在產業內建立堅實的競爭壁壘與獲利基礎。

達方集團這次收購案旨在整合電源技術優勢，加速在Edge AI（邊緣運算）、工業控制以及醫療等高階利基市場的戰略佈局。

達宇電能表示，這次策略性投資重點在於強化系統整合與前期驗證能力，協助客戶加速新應用導入，並提供完整能源解決方案。特別在共同開發具高成長潛力的Edge AI市場，該策略投資案將大幅縮短未來產品驗證週期，有效降低跨入高門檻產業風險。達宇電能將持續以夥伴角色，支援客戶在Edge AI與高階應用市場的開發時程與導入效率。

展望未來，達宇電能強調，收購海昌電子是公司多角化經營與產品互補整合的重要里程碑。未來雙方將共享研發資源與客戶網絡，持續優化產品組合，致力於為股東及客戶創造最大價值。

元大證券近年致力協助優質中小企業共同規劃並解決企業二代接班、永續經營與永續傳承等多個議題，未來亦將持續在前揭領域為各產業不遺餘力提供各項專業服務及完整規劃，並以本合作案圓滿完成為標竿，達成多方共贏局面。