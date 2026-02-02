聽新聞
花旗大幅上修台灣今年GDP預測至5.5% 預測央行年底轉向升息
花旗（Citi）以台灣去年第4季數據「優於預期」、科技出口強韌以及台美貿易協議等因素，將台灣 2026 年的國內生產毛額（GDP）成長預測大幅調升 2.5 個百分點至 5.5%。
在 2 月 1 日發布的報告中，花旗也將台灣 2027 年的成長預測上修至 4%。
花旗也預測，台灣央行將在 2026 年 12 月與 2027 年 12 月分別升息 12.5 個基點（半碼）。台灣央行上月連七季維持利率不變，創下 2021 年以來最長凍漲紀錄。
花旗指出：「儘管 AI 需求帶動了科技產業，但經濟仍呈現『K 型化』發展，非 AI 或非科技產業依舊面臨挑戰。」
此外，花旗說：「受美元走勢及避險需求降低影響，台幣匯率將維持偏弱格局。」
