新台幣轉貶 美元走強、市場重估聯準會政策走向

新台幣兌美元匯率今日由升轉貶，開盤重貶近一角到31.57元，貶值9.3分。匯銀人士指出，除美元走勢轉強外，也與上周新台幣升幅偏大有關，央行盤中進行適度調節，使匯率走勢回歸平穩，符合新台幣「不會單向波動」的政策方向。

市場進一步關注美元近期走強的背後因素。匯銀主管分析，近期投資人重新評估美國貨幣政策前景，焦點已從「何時降息」轉向「降息幅度是否縮小」。在市場解讀聯準會新任主席華許立場偏向鷹派的情況下，投資人下修對今年降息的機率與力道預期，帶動美元與美債殖利率同步走高。

匯銀主管表示，上周新台幣因外資回流與美元拉回而明顯升值，短線升幅偏快，今日在美元轉強之際，央行適度調節屬於正常操作，避免匯率走勢過度偏向單一方向。

匯銀人士認為，當市場預期美國高利率環境可能維持更久，資金自然回流美元資產，新台幣與其他亞幣短線承壓。不過，在央行持續關注匯市秩序下，新台幣仍將以區間震盪為主，後續走勢仍須觀察美國經濟數據與政策訊號變化。