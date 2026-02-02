金控海外資產布局 減美轉赴日、澳

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金控海外資產布局出現明顯轉向。金管會統計顯示，從海外曝險占比、排名與成長率三項關鍵指標來看，2025年底金控已呈現「減美、轉赴日本澳洲」的結構性變化。

從曝險占比來看，美國占比終結連八年攀升，日本與澳洲則同步升溫，顯示金控已由過去單押美國市場，轉為分散布局，並以日本、澳洲為主要承接市場。

金管會統計至2025年底，14家金控海外曝險總額29.72兆元，年增1.02兆元、成長3.6%。其中，美國曝險占比降到35.3%，年減0.21個百分點，是2017年以來首度下滑，除因美元貶值外，金控也同步縮手。

反觀澳洲與日本，占比持續走揚。澳洲曝險占比升至4.64%，年增0.5個百分點，已連11年攀升；日本占比提高至4.3%，年增0.28個百分點，連兩年上升，金控海外布局逐步形成「減美、轉日澳」的新輪廓。

第二，從曝險排名觀察，2025年底金控前十大曝險市場依序為美國、大陸、法國、澳洲、英國、日本、南韓、香港、加拿大與阿聯。其中，澳洲首度超車英國，居第四大；日本則連三季穩居第六，地位持續鞏固。

第三，比較曝險年增幅，趨勢更明確。2025年底金控對美國曝險10兆4,848億元，年增率僅2.87%，探歷史新低；相較下對澳洲曝險1.38兆元、年增12%，對日本曝險1.27兆元、年增11%。

日本 澳洲 金控

14金控投資美國 白忙一場…全年僅賺0.34億元

川普上任滿周年，關稅政策與美元走勢反覆，使金控集團投資布局出現明顯轉向。金管會統計，2025年第4季底金控帳上投資賺逾3...

