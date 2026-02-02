14金控投資美國 白忙一場…全年僅賺0.34億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
川普上任滿周年，關稅政策與美元走勢反覆，使金控集團投資布局出現明顯轉向。 法新社
川普上任滿周年，關稅政策與美元走勢反覆，使金控集團投資布局出現明顯轉向。金管會統計，2025年第4季底金控帳上投資賺逾3,000億元，但美國市場投資幾乎「白忙一場」，第4季由盈轉虧，全年僅小賺0.34億元，幾乎沒有實質貢獻。

另外對美曝險增速也同步踩煞車，顯示金控投資重心已不再單押美國。

2025年第4季底14家金控國內外帳上投資未實現收益3,039.8億元寫全年高點，較第3季底成長27%；全年累計帳上賺了1,393億元，是2024年的1.5倍。帳上評價利益回升，不僅推升金控淨值，也同步擴大2026年配息空間。

回顧全年走勢，金控帳上投資呈現「開低走高」。上半年受川普關稅戰與美元重貶衝擊，全球股債匯市震盪；第3季美國9、10月各降息1碼、關稅利空暫歇，市場信心回溫，成為帳上投資翻紅的關鍵轉折。

第3季台股單季上漲16%，第4季續漲12%，即便美股與美債年底轉趨震盪，台股仍維持多頭，帶動金控帳上投資最終收高，是全年主要投資收益來源。

若拆分市場，2025年第4季底金控海外帳上投資小幅增加到112.6億元，連兩季獲利；但推升整體帳上收益的關鍵仍是台股，全年帳上投資大賺2,927億元，單季增加595億元，撐起帳上收益高點。

不過，海外投資結構已明顯分化。2025年第4季底金控在美國市場投資收益由盈轉虧，單季虧損79.22億元，全年僅小賺0.34億元。

反觀南韓、法國、日本全年各貢獻158億元、109億元與81億元，成為海外投資市場主要獲利來源。

在投資報酬受壓下，金控對美曝險同步踩煞車。2025年全年金控對美曝險僅增加2,925億元，是有該統計來新低，不到2024年的三分之一。2025年底對美曝險餘額10兆4,848億元，占海外曝險比重35.3%，占比也不再創新高。

金控主管說，金控對美曝險大縮水，有兩大主要原因，一、2025年美元兌新台幣貶4.3%，海外美元曝險換算新台幣計價自然縮水，二、川普關稅政策使美元資產信心動搖，即便下半年利空出盡，但金控仍續減降美元曝險。

展望2026年，金控主管認為，儘管美中關係進入相對冷靜期，但全球貨幣政策分歧擴大，除美國續降息外，歐洲、加拿大已暫停降息，日本與澳洲轉向升息，投資環境仍具挑戰。

此外AI產業基期墊高、出口動能與庫存壓力未解，美債殖利率區間震盪於3.5%至4%之間，金控投資策略勢必更趨保守，2026年投資想賺錢，難度已大增。

