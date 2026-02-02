六大壽險2月新約保費表現有望優於去年同期

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

隨著年終獎金陸續入袋，壽險業對今年初銷售動能抱持審慎樂觀態度。依據人力銀行統計，2025年企業平均年終獎金來到1.58個月，不僅較去年成長，也創下近15年新高，成為推升年初保險需求的重要助力。包括國泰人壽、新光人壽等大型壽險公司皆預期，今年2月新契約保費表現有機會優於去年同期，帶動前兩月整體業績穩健成長。

國泰人壽表示，為因應今年正式接軌，國泰人壽將延續長期以來之商品策略，持續布局以保障為核心訴求之商品，業績預期並不會因為接軌而有明顯的衝擊。且依據人力銀行統計，今年年終獎金可望創15年來新高，因此預期今年2月整體業績甚至有望優於去年同期的表現。

新光人壽同樣對2月業績表現持正向看法。新壽表示，公司抱持審慎樂觀態度，預期2月份及累計前兩月新契約保費（FYP）業績將穩健達成原訂目標，並較去年同期呈現雙位數成長，整體表現符合公司預期進度。以2025年表現來看，新壽2月新契約保費約65億元，累計前兩月約134億元，而新光人壽與台新人壽在2026年的第一天正式合併，短短不到兩日，已賣出逾百億元保單。

另外，壽險業者指出，從整體市場來看，只要大環境維持穩定、資本市場未出現劇烈波動，壽險業保費動能仍具向上發展空間，加上主管機關近年持續推動制度健全與市場發展，提供產業相對穩定的經營環境，也有助於業者在商品設計與銷售策略上更具彈性。而年終獎金效應通常會在農曆年前後逐步反映至保險市場，加上部分保戶在新年度重新檢視保障與理財配置，均有助於支撐年初新契約保費表現。

保費 業績 保險

