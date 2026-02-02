六大壽險推四大險種 農曆年後主流 吸引客戶投保

農曆新春將至，六大壽險發出50億元滿期金，為了吸引滿期金回流及年終獎金投保，紛紛祭出主推險種，涵蓋美元利變險、美元養老保險、投資型商品以及分紅保單，為馬年新契約保費拚「開門紅」。

國泰人壽提前給付滿期金及年金，計5.1萬件，金額達15.3億元。針對民眾理財規劃，國泰人壽主推兩大類別商品，在傳統型商品方面，主推「美愛康盈利率變動型美元終身保險」提供包括罹癌後的提前給付保險金、續期保費豁免等。投資型方面則推薦「月月永溢（外幣）變額年金／壽險」，其特色在於透過月撥回機制建立「類月退俸」的穩健現金流。

富邦人壽預計提前於2月11日給付生存、滿期金，總計約2.8萬件、達8.9億元。為吸引資金回流，富邦人壽推薦分紅保單，協助民眾規劃可預期的現金流與長期保障。無論是保障型（資產傳承型）或儲蓄型（退休金流型）分紅商品，保戶皆可依自身財務規劃需求自由選擇。以「美滿長紅外幣分紅終身壽險」為例，提供躉繳與2年期繳兩種繳費方式，投保年齡最高可至85歲。

六大壽險滿期金、生存金提前給付概況

新光人壽滿期金、生存金等相關保險給付將提前於2月9日給付，估保單數3.2萬件、金額約11億元。新壽指出，美元利變險是現今市場上頗受青睞的保險商品之一。新壽於2025年11月推出二項美元新商品「美富家外幣利率變動型終身壽險」及「美傳世外幣利率變動型終身壽險」，皆具有分期定期給付機制，「類信託」可有效防範受益人不當使用資金、理財失誤或遭遇詐騙。

南山人壽提前給付的滿期金、還本金、增值回饋分享金估超過4.1萬件，金額約9.71億元。南山人壽指出，「美利Fun鑫美元養老保險」為固定利率型商品，不受市場波動影響，以最穩定的方式累積資產；「美利保倍3美元利率變動型終身壽險」、「樂享65美元利率變動型還本保險」則兼顧資產成長與保障同步守護家人。

凱基人壽提前給付的滿期與還本金，預估1萬件、金額近4億元。凱基人壽除了提供台幣及美元躉繳/繳費2年期利率變動型終身壽險，滿足客戶多元幣別資產配置需求，針對不想承受市場利率變動的民眾，提供固定利率美元養老保險，想參與潛在投資市場成長機會之客戶，建議參考變額萬能壽險或變額年金。

台灣人壽提前給付滿期金和生存還本金，件數約5,000件，金額約2億元。台壽建議掌握「先短投、再選型、創金流」三心法，可先善用1年或2年繳等短年期繳商品來規劃，再依照個人風險承受度與財務目標選擇固定利率型保單、利變型/分紅保單、投資型保單，最後彈性選擇領回方式。