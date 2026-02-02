台新新光金董娘買自家股

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台新新光金控董事長吳東亮（左）及夫人彭雪芬。台新新光金／提供
台新新光金（2887）董娘彭雪芬去年12月再買進470張台新新光金股票，已經是連兩個月加碼。永豐金大股東亦維持加碼節奏。

資料顯示，台新新光金董事長吳東亮夫人彭雪芬去年12月買入台新新光金470張，以月均價20元計，約斥資900萬元買入自家股。而她在去年11月也買進730張，為去年首度加碼，個人持股持續增加，目前突破1.5萬張。

另外，持股逾1%的大股東新光合成纖維上月則賣出3,914張台新新光金，目前持股仍有逾25萬張。永豐金大股東何家旗下的如誼實業上月則少量買進永豐金，自2024年以來持續維持加碼自家股的態勢。

此外，富邦集團「大董」蔡明忠上月透過贈與方式轉讓2,500張富邦金股票，主要用於公益，其中1,250張贈與台北富邦銀行受託如是社會福利公益信託基金信託財產專戶、另外1,250張贈與台北富邦銀行受託承翰教育公益信託基金信託財產專戶。若以申報當天收盤價95.2元估計，蔡明忠送出市值將近2.38億元的股票。

市場人士觀察去年度包括富邦金、永豐金及台新金大股東皆有出手敲進自家股，尤其歷經4月「解放日」股災，包括蔡明忠與其長子蔡承道曾連四個月加碼自家股，合計四個月買進700張；永豐金大股東何家亦連四月加碼，連同旗下關聯企業等買進逾6萬張。

